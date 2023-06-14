【價格操控】 競委會：供應商「操控轉售價格」損害競爭　消費者需付更高價格

▲ 競委會見記者宣傳供應商操控轉售價格的危害。(林宇翔攝)

競爭事務委員會（競委會）今日（14日）展開大型宣傳教育活動，藉此加深社會大眾對「操控轉售價格」及其潛在害處的認知，並鼓勵各界守法。

競委會解釋，操控轉售價格是指供應商訂定分銷商（包括零售商）在轉售產品時，需要遵守的固定或最低轉售價格。供應商可能會採用直接方式操控轉售價格，即訂立固定或最低轉售價，故而分銷商不得減價或提供折扣。操作手段亦可能以間接的方式實行，例如訂定分銷商的利潤，或訂定分銷商在指定價格水平下可給予的最高折扣率。為操控轉售價格，供應商可能會激勵分銷商，亦可能會透過威脅、恐嚇、警告、處罰、延遲或暫停供貨，向分銷商施壓。

競委會表示，在過往接獲的相關投訴中，食品及雜貨、美容及個人護理，以及家庭用品及電器分别是涉及最多投訴的3個行業。去年9月，競委會就香港首宗操控轉售價格案件，入競爭事務審裁處，案件涉及一間供應商訂定其兩個主要本地分銷商銷售味精粉產品的最低轉售價。案件涉及名為「天廚」的味精供應商於2015年《競爭條例》全面生效後，至最少2017年9月期間繼續執行操控轉售價格安排，訂定兩間本地主要分銷商銷售味粉的最低轉售價格。而其中一間分銷商就另一間分銷商提供味粉折扣的行為向天廚味精分供應商提出投訴，後者則因應第二間分銷商的行為向其做出威脅及懲罰，以確保其遵從訂定的轉售價格。

競委會指，操控轉售價格可從多方面損害競爭。最明顯的是分銷商之間的價格競爭會大幅減少，消費者亦因而需要支付更高價格。此外，當供應商訂定了貨品的轉售價，會妨礙新的分銷商出現；其次，網上销售未能以較低價格出售商品，網絡銷售的好處受到衝擊。

今天競委會展開的宣傳活動，資深演員姜皓文主演的電視宣傳短片及電台宣傳廣播，以及由陳湛文和 YouTuber Miss Hunny主演的微電影揭開序幕，講解操控轉售價格與市民日常生活的關係。為加深公眾對議題的認識，競委會亦發布宣傳冊，簡介該會對操控轉售價格的取態，以及向供應商和分商/零售商提供一些實用貼士。此外，競委會亦將會為各行業舉辦一系列主題講座。

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記者：解青羽