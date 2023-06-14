游學修夥拍ERN9潘宗孝組男團N9　出道作《超級勁爆叱咤風雲金曲》由Dee哥排舞

試當真音樂廠牌Demo Records繼THAIMAY後，2023年又一重頭呈現，由主腦游學修與潘宗孝（ERN9）組成的男子偶像團體N9正式誕生！

首支派台單曲《超級勁爆叱咤風雲金曲》為他們的出道作，唱盡兩人「恨」紅、「恨」攞獎、「恨」爆job的心聲，游學修及ERN9誓言拿下「我最喜愛生力金」、「唱到Do姐（鄭裕玲）搵我！」

如此直白、坦率的歌詞，由N9與Jan Curious（阿水）一同傾力製作，同時阿水亦是《超級勁爆叱咤風雲金曲》的監製，與第32屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人hirsk一同負責作曲、編曲。

hirsk曾為許廷鏗、江熚生及Serrini等製作音樂，為配合N9的風格，歌曲反傳統去除副歌部份，以韓式曲風為藍本，用十個不同段落的旋律，創作輕快流暢的節奏，俘虜樂迷的耳朵。

▲ 游學修與潘宗孝

靜待時機強攻樂壇

二人是次以男團姿態出道，其實亦有跡可尋。游學修早已於電影及舞台上初試啼聲，其中於試當真一週年現場版與Dear Jane合唱《哪裡只塞駿業里》（改編〈哪裡只得我共你〉）及《外賣修澧賢》（改編〈銀河修理員〉），更令現場觀眾瘋狂讚好。

除唱歌，游學修更曾任演唱會舞蹈員，果然未正式出道已準備十足。雖然游學修曾揚言無意當歌手，他解釋是次出道是希望向粉絲證明：「如果我都得，咁你都得；如果我唔得，咁其實佢地好得。」

至於經常在網絡獻唱的ERN9，唱功早已獲網民讚好，他曾於社交平台透露自己對唱歌的熱情：「我喺日本嗰時，無聊就係咁唱係咁唱，我會錄返自己聽，一路聽一路唱，係咁練習。」ERN9亦為MC $oHo & KidNey的演出和音，又獲邀於香港動漫電玩節獻唱，為正式出道鋪路。

阿Dee排舞

《超級勁爆叱咤風雲金曲》的MV更充分展現二人合作無間，是次MV由游學修親自執導，整個MV只有3個鏡頭，幾乎都是用一鏡到底的形式拍攝，難度甚高，但完全無礙N9施展獨有的男團魅力，無論髮型、服飾而至舞步亦配合得非常到位。

跳舞絕對是《超級勁爆叱咤風雲金曲》MV的重點，游學修邀得香港宇宙天團ERROR成員兼好友阿Dee（何啟華）任排舞師，加上510（吳伊琳）、Angelina（趙君瑜）、Shadow（王紫影）、Moon（張月亭）、Katherine（何映俞）及 Natalie（廖文蔚）試當真6校花擔當舞蹈員。

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