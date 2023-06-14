  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 17:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

游學修夥拍ERN9潘宗孝組男團N9　出道作《超級勁爆叱咤風雲金曲》由Dee哥排舞

娛樂 16:56 2023/06/14

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

試當真音樂廠牌Demo Records繼THAIMAY後，2023年又一重頭呈現，由主腦游學修與潘宗孝（ERN9）組成的男子偶像團體N9正式誕生！

首支派台單曲《超級勁爆叱咤風雲金曲》為他們的出道作，唱盡兩人「恨」紅、「恨」攞獎、「恨」爆job的心聲，游學修及ERN9誓言拿下「我最喜愛生力金」、「唱到Do姐（鄭裕玲）搵我！」

如此直白、坦率的歌詞，由N9與Jan Curious（阿水）一同傾力製作，同時阿水亦是《超級勁爆叱咤風雲金曲》的監製，與第32屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人hirsk一同負責作曲、編曲。

hirsk曾為許廷鏗、江熚生及Serrini等製作音樂，為配合N9的風格，歌曲反傳統去除副歌部份，以韓式曲風為藍本，用十個不同段落的旋律，創作輕快流暢的節奏，俘虜樂迷的耳朵。

游學修與潘宗孝

靜待時機強攻樂壇

二人是次以男團姿態出道，其實亦有跡可尋。游學修早已於電影及舞台上初試啼聲，其中於試當真一週年現場版與Dear Jane合唱《哪裡只塞駿業里》（改編〈哪裡只得我共你〉）及《外賣修澧賢》（改編〈銀河修理員〉），更令現場觀眾瘋狂讚好。

除唱歌，游學修更曾任演唱會舞蹈員，果然未正式出道已準備十足。雖然游學修曾揚言無意當歌手，他解釋是次出道是希望向粉絲證明：「如果我都得，咁你都得；如果我唔得，咁其實佢地好得。」

至於經常在網絡獻唱的ERN9，唱功早已獲網民讚好，他曾於社交平台透露自己對唱歌的熱情：「我喺日本嗰時，無聊就係咁唱係咁唱，我會錄返自己聽，一路聽一路唱，係咁練習。」ERN9亦為MC $oHo & KidNey的演出和音，又獲邀於香港動漫電玩節獻唱，為正式出道鋪路。

阿Dee排舞

《超級勁爆叱咤風雲金曲》的MV更充分展現二人合作無間，是次MV由游學修親自執導，整個MV只有3個鏡頭，幾乎都是用一鏡到底的形式拍攝，難度甚高，但完全無礙N9施展獨有的男團魅力，無論髮型、服飾而至舞步亦配合得非常到位。

跳舞絕對是《超級勁爆叱咤風雲金曲》MV的重點，游學修邀得香港宇宙天團ERROR成員兼好友阿Dee（何啟華）任排舞師，加上510（吳伊琳）、Angelina（趙君瑜）、Shadow（王紫影）、Moon（張月亭）、Katherine（何映俞）及 Natalie（廖文蔚）試當真6校花擔當舞蹈員。

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【試當真校花】港大Abbie富舞台劇經驗IG曬身材　仙氣Shadow參演林家謙最新MV【多圖】
18:01 2022/08/10
【試當真校花】港大Abbie富舞台劇經驗IG曬身材　仙氣Shadow參演林家謙最新MV【多圖】
【試當真校花】港大陳欣欣身材成焦點　Abbie不感煩厭：一定會有討論
16:48 2022/08/13
【試當真校花】港大陳欣欣身材成焦點　Abbie不感煩厭：一定會有討論
【校花校草2022】影帝現身校花校草真人騷？　Shadow+皓嵐奪傳媒最喜愛大獎
16:02 2022/08/18
【校花校草2022】影帝現身校花校草真人騷？　Shadow+皓嵐奪傳媒最喜愛大獎
【校花校草2022】第11人Gordon入圍心情如坐過山車　人氣校草John望再長高：10cm就夠
18:50 2022/08/18
【校花校草2022】第11人Gordon入圍心情如坐過山車　人氣校草John望再長高：10cm就夠
【校花校草2022】黃秋生臨場改對白考執生能力　寄語14歲皓嵐：唔好放棄學業
14:31 2022/09/26
【校花校草2022】黃秋生臨場改對白考執生能力　寄語14歲皓嵐：唔好放棄學業
【校花校草2022】剛強泰妹+仙氣Shadow反差成賣點　510+Moon+Natalie壓力下急速成長
20:58 2022/10/14
【校花校草2022】剛強泰妹+仙氣Shadow反差成賣點　510+Moon+Natalie壓力下急速成長
【校花校草2022】康+曾Sir望以生命影響生命　皓嵐+Stone+何求以游學修為目標
18:16 2022/10/20
【校花校草2022】康+曾Sir望以生命影響生命　皓嵐+Stone+何求以游學修為目標

你可能感興趣

【試當真校花】港大Abbie富舞台劇經驗IG曬身材　仙氣Shadow參演林家謙最新MV【多圖】
18:01 2022/08/10
【試當真校花】港大Abbie富舞台劇經驗IG曬身材　仙氣Shadow參演林家謙最新MV【多圖】
【試當真校花】港大陳欣欣身材成焦點　Abbie不感煩厭：一定會有討論
16:48 2022/08/13
【試當真校花】港大陳欣欣身材成焦點　Abbie不感煩厭：一定會有討論
【校花校草2022】影帝現身校花校草真人騷？　Shadow+皓嵐奪傳媒最喜愛大獎
16:02 2022/08/18
【校花校草2022】影帝現身校花校草真人騷？　Shadow+皓嵐奪傳媒最喜愛大獎
游學修 何啟華 歌手 組合 MV

最高瀏覽

廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
今日 10:04
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
12:17 2023/06/13
【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴