【正能量】自小四出救狗跟毛孩結緣　資深經理人辭正職義助動物場

▲ 任宣傳工作20多年的Jojo，把她做動物義工的經歷寫成書本。

任音樂宣傳及經理人20多年的Jojo（造造)，生活多姿多彩，約5年前她卻毅然辭去正職，除繼續做經理人，同時把更多時間投入當動物義工。由照顧明星到看顧流浪毛孩，她才發現原來自小已跟動物結下不解緣，也像上天注定讓她走上義工之路。

這段由唱片宣傳人員到動物義工之路，Jojo把人生歷程都寫在《我用了18250天走到大樹下》一書。

▲ 書名《我用了18250天走到大樹下》，當中數字代表作者的人生歲月。

說到出書，她本來耍手擰頭。「我何德何能呀？要人看我的經歷？但編輯朋友覺得我的人生頗有戲劇性，由細個做童星，到入娛樂圈做宣傳，至現在主力幫助流浪動物機構，希望可以告訴大家，每個人都可以為自己創造不一樣的人生。」

她自言不是文人，要用文字梳理過去，比起宣傳一個大型演唱會更難，加上曾患過新冠肺炎，有些記憶都變模糊，需要更吃力重組，幸好編輯朋友們的協助，始在半年間完成了這書於6月中推出，而書本在扣除成本後，會把所得版稅全捐予有需要機構。

童年幫肥姐伴舞

記者跟Jojo認識多年，但不知原來她是童星，還曾做過肥姐沈殿霞歌舞團成員。她笑說：「是呀，小時候住白田邨，同層鄰居做茄喱啡（臨時演員）阿頭，見我媽有幾個小孩，便問想不想賺外快，那時我們全家都常去片場，拍電影、港台節目等。」

她說有時看80年代港片重播，都會發現自己身影。「吳宇森執導的《滑稽時代》，石天帶著一大班小朋友演戲，我就是其中一位。」

她中學時已是話劇社的活躍份子，某年沈殿霞過檔亞視，要搞一個盛大電視節目，公開招募跟肥姐身形相若的歌舞成員。Jojo自言本來只是想要表演禮物，在家人同意下去應徵，最後竟然入圍，除了有機會在電視表演，之後還隨肥姐去廣州登台，同場表演歌手還有黃凱芹，後來她為對方做唱片宣傳時，重看舊照才發現二人曾同台表演過。

曾被拒當PR

中學畢業後，Jojo入了當時發行鐳射影碟的星光娛樂任文職工作，後來公司設立唱片部，開始接觸音樂製作事宜，她稱曾試過申請做唱片宣傳人員，但公司指她身形較胖，故選了另一位女孩子擔任。因此Jojo坦言覺得做唱片部的人較高傲，如果她有機會入行，一定要改變這種文化。

至1997年，Jojo在朋友介紹下，去到華納唱片做前線宣傳工作，第一個工作便是跟鄭秀文葉蒨文的合唱歌，正式開始擔任唱片宣傳人員，20多年來雖轉過不同公司，但憑著勤力和熱誠的工作態度，跟不少藝人和傳媒保持良好關係。

自小四出救狗

至於緣何做起動物義工，Jojo表示可能由細已不知不覺間建立這個緣份。「中學時住土瓜灣唐樓，附近店舖都有養狗，故習慣跟動物相處，街坊知我和媽媽喜歡狗，每有可憐的流浪狗便告訴我們，以前沒有義工概念，只是覺得幫到就幫，經常把狗抱回家照顧。最記得試過救了一隻西施，牠身上有千粒蚤，獸醫診所都不敢收，我和媽媽便在廁所為牠逐粒執出來，搞了一整個晚上。」

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做唱片宣傳期間，她開始做義工，因為喜歡牛隻，第一次便是照料粉嶺的流浪牛。「有次記者找我，說有間酒店有很多毛巾會丟棄，問我可否送去給牛隻，我說牛用不著的，不如送給狗場，於是便嘗試接洽不同狗場。」

Jojo因此認識了大樹下創辦人曾先生和義工燕姐，被二人無私且傾家蕩產地去救流浪動物的熱情感動，便經常入去狗場幫忙。這些年來，每當有人想查詢此狗場事宜或邀約採訪，因Jojo熟悉傳媒，故漸漸便如成為大樹下的公關聯絡人。

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跟毛孩的無形契約

近年Jojo自立門戶，擔任藝人經理人工作，因時間相對彈性，可花更多心力在狗場方面，例如每當有熱心市民告知有受傷的流浪貓狗，她便會駕車帶同義工一同去拯救。同時因其工作性質，常有歌手藝人都會去到幫忙，令庇護狗場更多人知。

▲ Jojo透過書本，希望帶出人人都可以幫助人的主題。(攝影:湯致遠）

回顧當動物義工的日子，Jojo形容像是一份無形的契約。「其實我小時候有個心願是開動物園，現在能夠幫到狗場，每次去拯小動物時，便像沒有後顧之憂，至少可以有個地方可容納牠們。」

但她強調自己只不過是個PR，創辦人才是真心無私付出的負責人。「我覺得像是上天派我來去減輕他們的負擔，我亦不問回報，能幫的一定幫，當然我們最希望是這個狗場不再用營運，那才代表再沒有流浪動物需要幫助！」

記者：陳家昌

