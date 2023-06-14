【國家安全】學校招標文件須設國安條款　倘供應商可能危害國安可被DQ

▲ 教育局要求資助學校在招標文件加入多項「維護國家安全」條款。（資料圖片）

教師上課時須留意國安法紅線，教職員採購時亦須注意國安風險。教育局昨日（13日）更新資助學校採購程序指引，指學校在日常採購活動亦須「保持高度靈敏度」，審慎評估採購可能涉及的潛在國安風險。局方指，學校應在報價招標文件中加入多項「維護國家安全」條款，列明基於國安而容許學校取消供應商的資格和終止相關合約，包括供應商或承辦商曾經或正在作出「可能構成或導致發生危害國安罪行」等情況下，學校可取消其資格或立即終止合約。

教育局在新指引指出，學校各級人員必須有效防範和制止任何危害國安的行為或活動，「學校應運用專業判斷，保持高度靈敏度，並審慎地評估採購的每個階段可能涉及的任何潛在國家安全風險或問題。」

指引要求學校在其報價／招標文件中，加入多項具體條款，列明基於國家安全而容許學校取消供應商的資格和終止相關合約，包括學校保留權利，以「有理由相信」供應商曾經或正在作出「可能構成或導致發生危害國家安全罪行的行為或活動」為由，而DQ有關供應商資格，又或為維護國安為由剔除有關供應商。

教育局要求新增體條款如下：

即使報價／招標文件中 有任何相反的規定 ，學校保留以 供應商曾經、正在或有理由相信供應商曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行的行為或活動 為由， 取消其供應商資格的權利 ，又或為維護國家安全，或為保障香港的公眾利益、公共道德、公共秩序或公共安全，而有必要剔除有關供應商。



若出現下列任何一種情況，學校可以立即終止合約，包括：

，學校保留以 為由， ，又或為維護國家安全，或為保障香港的公眾利益、公共道德、公共秩序或公共安全，而有必要剔除有關供應商。 承辦商曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行或不利於國家安全的行為或活動

繼續僱用承辦商或繼續履行合約不利於國家安全

學校合理地認為上述任何一種情況即將出現

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責任編輯：馮琪雅