【縱火傷人】涉垃圾桶擊傷賓館職員後圖燒床單　雙程證漢認傷人等3罪還押候判

▲ 雙程證男涉於賓館傷人兼縱火，今於區域法院認傷人等罪候判。資料圖片

2022年元旦翌日九龍城發生傷人案，37歲持雙程證無業漢涉赤裸上身闖入賓館，以垃圾桶打傷男職員後試圖燒毁床單。涉案無業漢今（14日）於區域法院承認被控傷人等共3罪，暫委法官將案件押後至7月21日聽取求情及判刑，以待索取精神及心理報告，被告須還押。

持雙程證來港的被告馮錦明（37歲，報稱無業），今承認傷人、縱火及刑事毁壞共3罪。暫委法官將案件押後至7月21日求情及判刑，另替被告索取1份精神科報告及1份心理報告，被告須還押候判。

案情指，區姓事主於2022年1月2日下午，於九龍城太子道西雅莉豪華別墅清潔房間時，當時赤裸上身的被告忽然走近區，遞上1本黑色筆記本及胡言亂語。區要求被告離開，被告隨即以酒精搓手液噴向區，又試圖用手中打火機點火，並在點火不果後兩度向區額頭揮拳。

被告隨後前往隔壁房間，區跟隨被告，但遭被告踢向胸部後倒下。被告以垃圾桶擊打了區頭部數下，垃圾桶亦因而損毀。區大聲求救，隔壁房間租客目擊事件後，要求被告停手。被告返回房間，警方到場後發現房間內的床單起火，但火勢微弱，警員用手拍熄火種，並制服和拘捕被告。區送院後發現頭皮和額頭有裂傷，胸口亦有瘀傷。

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記者：梁錦麟