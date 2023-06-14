【僱主難題】外傭患病須承擔醫療費？　專家解答5大問題釐清僱主責任

▲ 外傭患病須承擔醫療費？專家解答5大問題，釐清僱主責任。

（編按︰早前有外傭入屋不足1個月疑患癌，港媽愁爆想解僱她，又擔心處理不當要負上法律責任。陽光女傭中心根據由勞工處提供的「僱用外籍家庭傭工實用指南—外籍家庭傭工及其僱主須知」中，針對醫療及疾病保障之章節，就僱主關心的問題回覆如下︰）

1. 外傭生病或受傷，僱主須承擔醫療費？

當外傭生病或受傷，無論是否因受僱而引致，僱主都必須向外傭提供免費的醫療，包括診症費用、住院費用及牙科急診。僱主可適當備存外傭提供的醫療紀錄。 為免生疑問可考慮為外傭投購提供全面醫療及住院保障的保險。

而在2003年4月1日推出的「標準僱傭合約」修訂本，僱主無須承擔外傭出於自願及基於個人理由離港（例如回祖家度假）期間的醫療費用。

2. 僱主要為外傭安排醫生診治？

根據僱傭合約，外傭須接受任何由僱主提供的註冊醫生的診治。僱主應事先與外傭達成協議，說明外傭生病或受傷時會接受哪位醫生的診治。

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3. 外傭在甚麼情況下，可享有疾病津貼？

在以下情況，僱主須支付疾病津貼給外傭 ：

外傭已累積足夠的有薪病假

所放取病假的日數不少於連續4天

外傭能夠出示適當的醫生證明書（就產前檢查而言，除了醫生證明書外，外傭亦可出示到診證明 ）

外傭在最初受僱的12個月內，每受僱滿1個月便可累積2天有薪病假；之後受僱每滿1個月可累積4天有薪病假，有薪病假可在整個受僱期間持續累積，但在任何時間不得超過120天

4. 怎樣計算疾病津貼的款額？僱主須何時支付？

疾病津貼每日的款額，相等於外傭的每日平均工資的五分之四。僱主最遲須在正常發薪日支付疾病津貼給外傭。

5. 僱主可否解僱正在放取有薪病假的外傭？

不可以。除外傭因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主解僱正放取有薪病假的外傭，即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款港幣10萬元。

僱主並須向外傭支付解僱代通知金；一筆相等於7天工資的賠償款項；及外傭有權享有的疾病津貼。外傭並可能根據《僱傭條例》的「僱傭保障」部分，向僱主追討不合理及不合法解僱的補償。

我們認為第一件事，僱主不應立即解僱外傭。首先我們要了解外傭患了甚麼病，再建議向醫生找尋正確的診斷，例如政府醫院繼續跟進或覆診。如果是嚴重疾病，可以問外傭意願，他/她想不想回鄉養病。因為即使有疾病，外傭未必一定想留在香港治理，可能比較想回鄉養病。

如果外傭有意願，會建議僱主可以的話讓外傭回鄉養病。如果外傭沒有意願，想繼續留低在香港醫病的話，僱主都應該尊重外傭。

資料來源︰勞工處

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責任編輯︰駱秀玲