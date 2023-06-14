【收賄洩密】涉收1.3萬貸款洩案件進度　前警員認公職人員接受利益候判

▲ 前警員蘇靖峰承認收賄借貸，准保釋候判。資料圖片

29歲前警員涉收取貸款公司董事1.3萬賄款，以回答董事相關案件進度及警方會否重複巡查同一派對房間等問題。前警員另涉於破產期間向同袍索取1萬元貸款，今（14日）於沙田裁判法院承認公職人員接受利益及訂明人員索取利益共兩罪。裁判官將案件押後至7月4日求情及判刑，其間被告准保釋。

被告為蘇靖峰（29歲，前警員）及彭閏謙（37歲，貸款公司董事兼股東）。彭被控1項向公職人員提供利益罪，押後至7月11日再訊；蘇早前則於認罪後推翻答辯，表示需等待私人律師出庭代表，裁判官遂將案件押後至今，並斥蘇做法猶如騎劫法庭。

蘇今承認1項公職人員接受利益罪及1項訂明人員索取利益罪，控方於庭上透露被告曾干犯向收受賭注者投注罪，被判罰120小時社會服務令，並在早前改判囚10天，緩刑1年。裁判官將案件押後至7月4日聽取求情及判刑。

案情指，蘇於2019年透過電話推銷貸款服務期間認識彭。及至2021年7月14日，蘇向彭索取1,000元的貸款，彭遂將款項轉帳至蘇妻子的銀行戶口，又將1張旺角警署報案編號卡的照片發給蘇，要求蘇幫忙查看案件進度。

蘇3天後回覆彭，表示他曾問及駐守旺角警區某人，又指向有關便利店索取閉路電視片段，需要申請搜查令，以及案件涉及替更司機，追查有關的士司機需時。蘇翌日又稱，已要求警員幫忙留意及通知他有關案件進度。

當彭感謝蘇幫忙時，蘇立即向彭借錢，但沒有指明金額，彭兩天後轉帳1,000元給予蘇作為貸款。及至7月26日，彭問及蘇警方會否重覆掃蕩某一派對房間，蘇稱除非有人投訴或其他原因，否則甚少發生。翌日蘇再向彭索取500元貸款，彭於15分鐘內轉帳。

2021年6月30日至10月11日期間，蘇先後16次向彭索取及從彭接受多筆貸款，貸款金額共逾1.3萬元。蘇警誡下稱，就該案件和派對房間的執法行動的答覆，是他因應警務處慣常調查方法揑造出來的。

及至2021年6月，蘇因無法清還信用卡款項被頒令破產，蘇同年9月向警員朋友歐陽毅要求索取約1萬元貸款，因破產令被凍結銀行户口，故需要錢應付開支，承諾出糧後便會向歐陽還錢，但歐陽拒絕借錢予蘇。

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記者：梁錦麟