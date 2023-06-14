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【鑽石山斬人案】死者劉繼禧母親傷痛停工　宗教團體發起募捐助解困

社會 17:17 2023/06/14

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劉繼禧母親（左）獲香港江西天師道正一派協會創會會長趙嘉寶（右）協助發起募捐。（香港江西天師道正一派協會提供）

鑽石山荷里活廣場本月2日發生兇殺案，兩名女子遭一名陌生男人以利刀狂刺，最終傷重死亡。其中22歲的劉繼禧曾四度折返嘗試阻止兇手襲擊及企圖帶走同行友人，期間亦不幸身中多刀，送院搶救仍宣告不治。其家人傷心欲絕，受情緒困擾，更失去家庭經濟支柱。有宗教團體知悉劉媽媽情況，在取得其同意下，發起募捐，幫助其家庭渡過難關。

發起「劉繼禧母親捐款援助專項」的「香港江西天師道正一派協會」，是本地註冊慈善團體，該組織表示，劉繼禧及其雙親原本都有工作，幫忙扛起家計，但劉繼禧慘死刀下，劉媽媽痛失愛女而情緒崩潰，要暫停工作，家中亦失去兩個經濟支柱；至於就讀初中的幼妹，與姐姐姊妹情深，現時強忍傷痛堅持上學，亦令劉媽媽相當擔心。

該組織指，劉媽媽既要應付女兒殮葬及日常生活等龐大開支，又希望有更多時間照顧幼女的情緒，在精神及經濟同時承受巨大壓力。

為助劉媽媽渡過難關，「香港江西天師道正一派協會」開設捐款援助專項，希望社會各界善心人士伸出援手，幫助劉媽媽應付所需開支。市民可將善款存入該會的銀行戶口，將收集之善款全數轉交予劉媽媽手上。

    點擊圖片放大

「劉繼禧母親捐款援助專項」詳情：

銀行：香港上海匯豐銀行
銀行賬戶號碼：049-688484-001
賬戶名稱：HONG KONG ASSOCIATION OF TIAN SHI TAO LIMITED
查詢：（辦公時間）+852 93883430

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