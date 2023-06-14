【侮辱國旗】20歲男生涉屈曲旗杆　侮辱國旗區旗罪成判更生中心

▲ 20歲男生涉侮辱國旗區旗，今於西九龍裁判法院被判入更生中心。資料圖片

患自閉症的20歲男生，涉在2022年10.1國慶日，屈曲豎立在深水埗街頭的旗杆，受審後被裁定3項侮辱國旗或區旗罪成，今（14日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官指，被告在國家和香港地區慶祝國慶之際侮辱國旗，判監無可避免，考慮到被告年輕，判入更生中心。

被告黃俊樂（20歲，學生），否認1項侮辱國旗罪及2項侮辱香港特別行政區區旗罪。控罪指，被告於2022年10月1日，在深水埗南昌街及基隆街交界，南昌街休憩處外，公開及故意地以玷污國旗的方式侮辱1枝國旗；以及於同日分別在深水埗荔枝角道及界限街交界、深水埗聚魚道及通洲街交界，公開及故意地以玷污的方式侮辱1枝和3枝區旗。

辯方求情指，被告成績優異，最近獲頒2萬元獎學金，被告因魯莽衝動犯案，更生中心報告正面，建議被告入更生中心。

裁判官李志豪判刑時指，被告連續犯案，案情嚴重。案發時是國慶日，當國家及香港地區進行一連串慶祝活動時，被告選擇侮辱國旗，判監無可避免，但考慮到被告年輕及有更生需要，判入更生中心。被告聞判哭泣，哭訴「我要見媽咪」。

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記者：陳曉欣