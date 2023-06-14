【粉嶺高球場】馬時亨出席城規會聆聽會反對球場建屋　指很多人將是次問題情緒化及政治化

▲ 馬時亨。（陳永康攝）

城規會今（14日）就粉嶺高球場項目修訂草圖召開第二次聆聽會，商務及經濟發展局前局長馬時亨今午以哥爾夫球會會員及普通市民身分出席聆聽會，反對政府在球場上建屋，他指收回土地建屋的機會成本非常高，交通配套也非常不足，認為城規會委員應該三思。他又認為，很多人將是次高球場建屋問題情緒化及政治化，應該客觀看待問題，並指即使政府不收回高球場建屋也不代表其無決心解決房屋問題。

馬時亨表示，今屆及過去數屆政府提出及推進明日大嶼及北部都會區等，便已展現其處理房屋問題的大決心；他認為很多人將是次建屋問題情緒化，甚至演變成政治化，強調解決房屋問題需要理性和客觀看待，雖然收回球場建屋房屋供應會增加，但需時長亦會衍生各種問題。

馬時亨又提到，自己今天是「帶著矛盾來開會」，一方面是因房屋是香港重中之重的問題，非常支持政府興建公屋，而其本身也是公屋受惠者，形容自己入住愛民邨時「比中六合彩更開心」，但另一方面又認為政府是次要收回的球場用地非常具歷史價值，除保育問題外，也擔心影響香港高爾夫球運動的發展，以及香港作為國際城市和金融中心的發展等；而經詳細思考，仍認為不應在高球場建屋。

他解釋，收回高球場建屋機會成本非常高，如有國際賽事的主辦方早前已表明若建屋計劃成事或不會再在香港舉行賽事；另亦有很多高級行政人員會在球場進行商務活動，球場亦是商務談判及交流的場所及留住外商和企業駐港高管人員的重要條件；同時世界級的粉嶺高球場亦可吸引各地高爾夫球愛好者來港，帶動旅遊業、酒店及飲食等收益。

他指，有聲音質疑其他國家都會收回馬場及高球場，為何香港不能效法，他以新加坡為例指，新加坡僅500萬人口，但共有14個私人球場及3個公眾球場，香港700萬人口僅6.5個私人球場及3個私人球場；而新加坡馬會的收益約為本港馬會的5%，故對當地而言機會成本很低，對本地則相反。

馬時亨又稱，由於交通配套非常不足，在球場建屋後，主要往來只能靠巴士、小巴等交通工具，除非港鐵可以有路線延伸至球場，路程約為1100米，不會太長，但作為港鐵前主席，其認為「好難」，故可預見將來北區會出現交通擠塞問題，影響居民出行，不能達致一個「稱心的居住和工作環境」，建議委員要三思，強調多數萬人居住，問題已會很大，居民之後入住或怨氣重，質問「點解你哋10年前諗唔到㗎？咁蠢嘅？」，直言「我唔想做蠢人」。

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記者：黃小冰