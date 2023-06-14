【兩性關係】研究揭「最完美行房時間」　泌尿科醫生：2分鐘真的太短

▲ 研究揭「最完美行房時間」。

房事對維持兩性關係極為重要。台灣泌尿科醫師程威銘日前就拍片分享，引述一項收集了180位美國和加拿大性治療師意見的研究，指出最理想的交合時間在3至13分鐘之間；但假如只有1到2分鐘就結束，就真的太短。

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台灣泌尿科醫師程威銘日前在YouTube頻道《程威銘醫師Dr. DKK》分享，指出不時會有患者抱怨自己性行為時間太短，希望接受治療，但一經詢問才得知，平均性行為時間其實是在10到15分鐘，屬完全正常。

而上述並非單一案例，程威銘接著指出，大概有80%的男女都希望性行為時間可超過30分鐘，惟程威銘引述研究指出，男性理想上維持性行為的時間為18.45分鐘，惟實際上只有7.86分鐘；女性的理想時間為14.34分鐘，然而實際上只有7.03分鐘，幾乎是兩倍差異，亦因此帶來許多焦慮及失望。

程威銘續指，有研究則請受試者在進行性行為時紀錄時間，結果發現大部分男性會在5.4分鐘射精；但也有研究使用相同方式，結果顯示沒有早洩問題的人士，約7.3分鐘就會射精，至於早洩患者就會在1.8分鐘射精。

程威銘指出，曾有研究收集了180名美國及加拿大性治療師的意見，由他們以臨床經驗來判斷性行為時長。點擊下圖睇更多：

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責任編輯：羅嘉欣