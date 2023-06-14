【輸入外勞】酒店業料人手短缺未來4年加劇至1.2萬　促將業界納入補充計劃輸入9,000外勞

▲ 酒店業主聯會成員及立法會議員姚柏良見記者，指業界會輸入9000名外勞。(陳麗娜攝)

酒店業調查發現，現時業界人手空缺達9,000多個，當中前綫工種屬重災區，預計未來4年會加劇逾3成，故提出在保障本地勞工就業情況下，從4大方面增加業內勞動力，分別是釋放本地勞動力、制定完整人才政策、輸入外勞措施及創新科技。

酒店業主聯會5月底從99個會員中，收回6成多有效回應，指業界現時欠缺9,000多名員工，當中房務員、侍應等最缺人，較2022年底政府的统計加劇3倍。93%的受訪會員考慮輸入外勞填補空缺，所有受訪會員考慮透過外勞填補前台職位空缺。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，未來4年新酒店相繼落成，全港酒店房將增至9.1萬多間，業界空缺亦進一步擴大至1.2萬人，憂慮人手不足嚴重影響業界的接待能力及服務質素。

徐英偉又指，歡迎政府宣布取消26個被限制工種輸入外勞，包括廚師、侍應/接待員，以及酒店清潔等，有助紓緩業界人手不足；不過他建議當局長遠將酒店業界納入補充勞工計劃，為酒店業設立9,000名輸入勞工配額，補充長期人手不足的結構性問題。同時加強照顧者支援及就業配對，釋放本地家長成為勞動力，並與大灣區院校合作，培訓人才，亦會引入創新科技填補人手的空缺。

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記者：陳麗娜