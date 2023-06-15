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【超市大搜查】鹹食含甜味劑攝過量易致肥　盤點45款不含甜味劑薯片

食用安全 16:57 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

盤點45款不含甜味劑薯片。

薯片是大人和小朋友都喜愛的零食，不過原來薯片等鹹味小吃可能含甜味劑。香港大學2021年一項研究發現，本港有15至20%的薯片至少含有一種非營養性或低熱量甜味劑，長期攝取容易致肥。TOPick近日檢視65款薯片，當中有45款標明不含甜味劑。

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45款不含甜味劑薯片

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消委會指出，甜味劑是代糖的一種，指任何帶甜味的化合物，但不包括糖或其他碳水化合物或糖醇，主要作用是為食物添加甜味。在食物當中選用的代糖種類繁多，一般可根據其產生的熱量分為兩大類：產生熱量的糖醇及無熱量的甜味劑，而香港法例並沒有對糖醇作出規範。

部份甜味劑為人工合成的化學物，部分則從天然植物提取。其中常見的4種甜味劑，有3種屬於人工合成，包括醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium/ACE-K）、天冬酰胺（Aspartame）和三氯半乳蔗糖（Sucralose）；甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides）則由植物甜菊中提煉出來。

據食安中心資料顯示，有關市面常見的甜味劑種類如下：

甜味劑名稱(食物添加劑國際編碼系統編號)  大約甜度(砂糖的相對甜度 = 1)
醋磺內酯鉀 (950) 200
天冬酰胺 (951) 180
環己基氨基磺酸 (952)  30
糖精 (954)     300
三氯半乳蔗糖 (955) 600
縮二氨酸基酰胺 2000
索馬甜 (957) 2000-3000
甜菊醇糖苷(960)  250

以上的甜味劑一般在代糖汽水、香口膠、無糖糖果中可以找到。世界衛生組織（WHO）於2015年3月發佈了一套新的成人和兒童添加糖攝入量指引，建議添加糖的最高攝入量不應超過每日整體攝入熱量的10%，即每天2000卡的飲食中應攝取少於約50克添加糖；並建議添加糖的攝入量應低於每日總熱量的5%。

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責任編輯：沈佩珊

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