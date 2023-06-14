【香港小姐】蔡嘉欣「泰」美水著逐格睇　戀富貴男友後頻頻旅遊「開房」【多圖】

▲ 以為轉型做旅遊達人！

2019年參選港姐入行的蔡嘉欣，自開關後展開「報復式」之旅，飛往法國、摩洛哥、以色列、南韓、日本等多個國家旅遊。最近又飛往泰國清邁旅遊，連日來在社交平台分享旅行點滴，當中不乏水著泳裝靚相，為待在香港的網友消消暑！

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蔡嘉欣比堅尼騷身段

今趟旅程與友人出國遊玩，除試穿泰服體驗當地文化之外，還入住多間特色酒店。

其中入住的一間villa附設私人泳池，蔡嘉欣毫不放過任何打卡機會，穿上紫色比堅尼泳裝，在每一個角落擺甫士影靚相。一時雙手舉起、一時360度自轉，自信騷美好身段，吸引不少網民讚好畀like。

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蔡嘉欣IG「九宮格」相片，9張裡有7張都是旅遊相片，不講以為轉型做旅遊或飲食達人，去的全都是高級餐廳及五星級酒店，相當識享受人生。有網友笑言蔡嘉欣「開房」多過開工，令人羨慕。

「開房」疑走光

即使在港，蔡嘉欣也熱愛staycation。去年為慶祝男友Derek生日，特意在酒店房間佈置滿汽球，就連浴室也有裝飾，相當有儀式感。

當時蔡嘉欣曾分享一段浸浴片段，邊浸浴邊歎香檳，大騷白滑玉背。不過，有眼利網民發現鏡子反射出操刀拍攝的男友Derek沒穿衣服，疑春光乍洩，認真老貓燒鬚。

▲ 操刀拍攝的男友Derek疑春光乍洩。

被指拜金撇舊愛

蔡嘉欣與男友Derek拍拖多年，感情穩定。不過初在一起時曾傳出因拜金拋棄舊愛吳子沖，另結有米新歡Derek。事後她否認拜金撇舊愛，澄清自己是被分手。

自參選港姐以來負面新聞不斷，被指腿部有紋身，時裝店又被爆平貨貴賣，形象負面。雖然最終落選，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人。曾獲委派擔任《姊妹淘》主持，不少劇集均見其演出，包括《智能愛人》、《飛虎3壯志英雄》等，早前更加入《流行都市》任主持。

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但近年蔡嘉欣經常在IG大晒旅行相，更晒出40萬現金、名牌手袋等而被指拜金，不過她食住個勢，跟好姐妹陳詩欣拍片分享Hermès手袋，更自稱為「拜金嘅NO.1指標」。

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