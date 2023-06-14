  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 20:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】蔡嘉欣「泰」美水著逐格睇　戀富貴男友後頻頻旅遊「開房」【多圖】

娛樂 19:08 2023/06/14

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

以為轉型做旅遊達人！

2019年參選港姐入行的蔡嘉欣，自開關後展開「報復式」之旅，飛往法國、摩洛哥、以色列、南韓、日本等多個國家旅遊。最近又飛往泰國清邁旅遊，連日來在社交平台分享旅行點滴，當中不乏水著泳裝靚相，為待在香港的網友消消暑！

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

蔡嘉欣比堅尼騷身段

今趟旅程與友人出國遊玩，除試穿泰服體驗當地文化之外，還入住多間特色酒店。

其中入住的一間villa附設私人泳池，蔡嘉欣毫不放過任何打卡機會，穿上紫色比堅尼泳裝，在每一個角落擺甫士影靚相。一時雙手舉起、一時360度自轉，自信騷美好身段，吸引不少網民讚好畀like。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

蔡嘉欣IG「九宮格」相片，9張裡有7張都是旅遊相片，不講以為轉型做旅遊或飲食達人，去的全都是高級餐廳及五星級酒店，相當識享受人生。有網友笑言蔡嘉欣「開房」多過開工，令人羨慕。

「開房」疑走光

即使在港，蔡嘉欣也熱愛staycation。去年為慶祝男友Derek生日，特意在酒店房間佈置滿汽球，就連浴室也有裝飾，相當有儀式感。

當時蔡嘉欣曾分享一段浸浴片段，邊浸浴邊歎香檳，大騷白滑玉背。不過，有眼利網民發現鏡子反射出操刀拍攝的男友Derek沒穿衣服，疑春光乍洩，認真老貓燒鬚。

操刀拍攝的男友Derek疑春光乍洩。

被指拜金撇舊愛

蔡嘉欣與男友Derek拍拖多年，感情穩定。不過初在一起時曾傳出因拜金拋棄舊愛吳子沖，另結有米新歡Derek。事後她否認拜金撇舊愛，澄清自己是被分手。

自參選港姐以來負面新聞不斷，被指腿部有紋身，時裝店又被爆平貨貴賣，形象負面。雖然最終落選，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人。曾獲委派擔任《姊妹淘》主持，不少劇集均見其演出，包括《智能愛人》、《飛虎3壯志英雄》等，早前更加入《流行都市》任主持。

    點擊圖片放大
    +26
    +25

但近年蔡嘉欣經常在IG大晒旅行相，更晒出40萬現金、名牌手袋等而被指拜金，不過她食住個勢，跟好姐妹陳詩欣拍片分享Hermès手袋，更自稱為「拜金嘅NO.1指標」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【拜金KOL】蔡嘉欣陳詩欣自封「拜金組合」 　收藏Hermès Birkin 25手袋炒價達20萬
18:33 2022/04/22
【拜金KOL】蔡嘉欣陳詩欣自封「拜金組合」 　收藏Hermès Birkin 25手袋炒價達20萬
【金宵大廈2】Coco姐「再現」阿Lam獸性大發　謎底逐步揭開終極Big Boss現身【內含劇透】
13:17 2022/04/23
【金宵大廈2】Coco姐「再現」阿Lam獸性大發　謎底逐步揭開終極Big Boss現身【內含劇透】
【金宵大廈2】蔡嘉欣疑為有錢男友狠飛舊愛　坦白形容自己：拜金嘅NO.1指標
11:44 2022/04/26
【金宵大廈2】蔡嘉欣疑為有錢男友狠飛舊愛　坦白形容自己：拜金嘅NO.1指標
【樓價有得估】鄭裕玲1985年僅萬一蚊首期「上車」　天王劉德華親力親為鋸木砌床
12:56 2022/08/05
【樓價有得估】鄭裕玲1985年僅萬一蚊首期「上車」　天王劉德華親力親為鋸木砌床
【明星手袋】蔡嘉欣近期最愛Longchamp漁網袋　法國旅行狂晒斷貨迷你號
18:41 2022/09/07
【明星手袋】蔡嘉欣近期最愛Longchamp漁網袋　法國旅行狂晒斷貨迷你號
【是非港姐】蔡嘉欣慶生照惹整容疑雲　大方自抽與黃建東「兄妹相認」
14:36 2023/05/12
【是非港姐】蔡嘉欣慶生照惹整容疑雲　大方自抽與黃建東「兄妹相認」

你可能感興趣

【拜金KOL】蔡嘉欣陳詩欣自封「拜金組合」 　收藏Hermès Birkin 25手袋炒價達20萬
18:33 2022/04/22
【拜金KOL】蔡嘉欣陳詩欣自封「拜金組合」 　收藏Hermès Birkin 25手袋炒價達20萬
【金宵大廈2】Coco姐「再現」阿Lam獸性大發　謎底逐步揭開終極Big Boss現身【內含劇透】
13:17 2022/04/23
【金宵大廈2】Coco姐「再現」阿Lam獸性大發　謎底逐步揭開終極Big Boss現身【內含劇透】
【金宵大廈2】蔡嘉欣疑為有錢男友狠飛舊愛　坦白形容自己：拜金嘅NO.1指標
11:44 2022/04/26
【金宵大廈2】蔡嘉欣疑為有錢男友狠飛舊愛　坦白形容自己：拜金嘅NO.1指標
蔡嘉欣 娛樂人物職業 演員 香港小姐 娛樂行業 Staycation 拍拖 Villa 清邁 TVB

最高瀏覽

《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
今日 11:02
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
今日 10:04
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴