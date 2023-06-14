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【全民造星V】被指出賣兄弟阿澤　王鋒IG發文道歉承諾繼續虛心學習

娛樂 18:25 2023/06/14

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ViuTV《全民造星V》參賽者王鋒於IG發文道歉。

ViuTV節目《全民造星V》現正熱播，藍組「Fung莎星辰」的參賽者王鋒與紅組「蕾安多芬」的參賽者阿澤本身是好朋友，但二人於次輪比賽中的Dance Battle環節對決時發生矛盾，事件引起網民討論。

阿澤於賽後向評判指出王鋒臨時更改舞步，而王鋒於今天（14日）在IG發道歉文向受影響單位致歉。

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阿澤與王鋒發生矛盾

次輪比賽進行期間，阿澤於Dance Battle後突然舉手向評判表示早於綵排時已與王鋒夾好動作，但王鋒卻臨時轉陣，令他擔心表演的觀感會有所影響。

節目播出後，網民對此議論紛紛，有網民認為王鋒為勝出比賽而出賣兄弟，亦有網民認為阿澤的做法不夠大方。

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王鋒發文道歉

王鋒今天於IG發道歉文，內容如下：

我想在此向各位致歉，知道這星期對我有很多不同的聲音，亦影響到不少單位。

我必須承認因自己的衝動，在表演中下錯了判斷。以下的文字不是想要狡辯，我只希望讓大家知道當時的情況或我的想法。是次dance battle的freestyle 部分，作為隊長並專長跳舞及freestyle 的我，自己也是臨時即興，一心希望能為團隊挽回多一些機會，而且以為它是freestyle 部分的最後一下動作，所以當刻才不以為然。我並非有想「跣」/「害」對方的想法，但因我的魯莽影響到別人，我難辭其咎。

關於綵排，是的，在舞室的排練或在台上的總綵排，這套動作都頻頻試過意外失敗，再加身體抱恙。我們兩個當初在構思動作時，我亦有主動向排舞師及其他藍組紅組隊員疑問過該動作及建議作出改動，但自己也未有更好的解決方案，所以對事件的發生我責無旁貸。

鏡頭剪接上，大家爭論是不是近幾天才補拍，我的答案：不是，是節目未播出，比賽去到一半時拍的。而當日事後即接自選環節，導師即場抽牌決定出場次序，當時我們指定dance battle比賽一完結，工作人員已立刻叫我們洗頭換裝。一來自己思緒未沉澱，二來要抵住指定失利的壓力即時調整心態準備自選項目。但可以說的是，我下台後回準備室當刻已message對方交代致歉，當日我們也在break time再度溝通，及後亦數次單獨及群體聚會，每次我都帶歉意，亦有親自為自己的衝動莽撞道歉。

我是一個不善表達自己的人，抱歉遲遲未有向大家交代。事情發酵至此，我衷心希望事件不要牽連到任何不相關的單位，包括導師、其他參賽者、支持者。

未來的路，我會繼續努力，虛心學習。謝謝大家。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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