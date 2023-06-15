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【超市大搜查】減肥也可以食雪糕　營養師推薦45款低脂雪條＋雪米糍

保健美顏 13:13 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

減肥也可以食雪糕：營養師推薦45款低脂雪條＋雪米糍。

夏日炎炎，減肥人士都難免想食雪糕。不用怕肥！尚營坊營養師為大家嚴選34款低脂雪條及11款低脂雪米糍，消暑同時可繼續消脂！

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁　肌萎患者：最想尋獲長工證明能力

34款低脂雪條：

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    +33
    +32

11款低脂雪米糍：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

3大食住瘦貼士

尚營坊營養師表示，減脂其實不需要什麽都「戒」，學識「揀」才是最重要。以上雪糕雖是低脂推薦，但仍提醒大家：

  • 冰凍甜品主要由糖份＋脂肪組成，間中食1至2次就好。
  • 不少雪糕產品都標榜「零糖」，但要留意可能會較高脂，食之前最好諮詢營養師。
  • 雪米糍體積雖小，但僅1粒就含有1份五穀份量。若不想「爆quota」，最好和家人朋友開心分享。

內容獲「尚營坊」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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