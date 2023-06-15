【超市大搜查】減肥也可以食雪糕　營養師推薦45款低脂雪條＋雪米糍

▲ 減肥也可以食雪糕：營養師推薦45款低脂雪條＋雪米糍。

夏日炎炎，減肥人士都難免想食雪糕。不用怕肥！尚營坊營養師為大家嚴選34款低脂雪條及11款低脂雪米糍，消暑同時可繼續消脂！

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34款低脂雪條：

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11款低脂雪米糍：

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3大食住瘦貼士

尚營坊營養師表示，減脂其實不需要什麽都「戒」，學識「揀」才是最重要。以上雪糕雖是低脂推薦，但仍提醒大家：

冰凍甜品主要由糖份＋脂肪組成，間中食1至2次就好。

不少雪糕產品都標榜「零糖」，但要留意可能會較高脂，食之前最好諮詢營養師。

雪米糍體積雖小，但僅1粒就含有1份五穀份量。若不想「爆quota」，最好和家人朋友開心分享。

內容獲「尚營坊」授權轉載。

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責任編輯：張沛