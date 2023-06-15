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【父女戀】34歲男星自爆與14歲中學生拍拖　年齡相差廿載無阻真愛等畢業即娶

親子 18:11 2023/06/15

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印尼34歲男星自爆與14歲中學生拍拖。（IG圖片）

雖說年齡無阻真愛，但印尼一名34歲男星早前公開戀情，其女友是年僅14歲的中學生，引起當地社會嘩然，印尼兒童保護委員會更發聲明，要求他與女友分手。不少網民認為男星與未成年少女拍拖並不恰當，而非單單父女戀問題。

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14歲女友是新晉演員

綜合外國傳媒報道，34歲的印尼男演員Kriss Hatta承認與一名未成年少女指拖，女方比他年輕20歲，即年僅14歲。他沒有透露女友的姓名，只表示她是一位年輕的女演員，二人因拍攝電視劇而認識。

Kriss指雙方已拍拖半年，女友的父母亦知道他們拍拖。由於女方是新晉演員，其母反對他透露女兒的身分，希望她通過自己的實力獲得知名度，而不是因他的關係才走紅。現在女友還是中學生，Kriss打算待她中學畢業就結婚。

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34歲的Kriss與14歲少女拍拖的消息令人震驚，有網民批評他的行為，並指責他有戀童癖。印尼兒童保護委員會譴責Kriss，更發表聲明要求他與女友分手，並促請他為其他年輕人樹立好榜樣。

自比里安納度

即使戀情遭到強烈反對，但Kriss自辯，「她可能很年輕，但以她年齡來說，她已非常成熟，可以像成年人一樣戀愛。」他甚至將自己的情況與荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）相提並論，指對方亦經常與年輕女性拍拖。

網民迅速起底，14歲女友疑為新晉女演員Kheyla Afzah Zahra。她在抖音上的影片中可見她和一個男人在一起，而這個男人看起來很像Kriss。

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責任編輯︰王明芳

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