新手點揀電動牙刷？一文比較$600以下入門級電動牙刷

想牙齒和口腔健康，必先從清潔工具入手！經常聽說電動牙刷比傳統牙刷好，不但刷得乾淨，而且去除口腔細菌力強，但對於新手的你來說，應該如何挑選合適的電動牙刷？擔心震動力強會刷損兼不習慣？聲波和旋轉式又有甚麼分別？這次我們精選4款$600以下的入門級電動牙刷，看看哪一款性價比最高，最值得入手！

一圖總括4款入門級電動牙刷



對於從未用過電動牙刷的新手來說，轉用電動牙刷一定會先看價錢，很多人以為普遍的電動牙刷都要過千元以上，其實市面上也有一些$600以下性價比高的選擇，這次我們為大家精選4款熱門的電動牙刷，以圖表清晰比較各款電動牙刷的價錢和功能，再就清潔度、舒適度和起泡程度進行實測，比較各款電動牙刷的優缺點，讓各新手可以精明地選擇合適的電動牙刷。



D品牌性價比高 高達42,000次聲波微震動200%潔淨力UP



電動牙刷雖然容易操作，但很多新手一開始並不適應，感覺不太舒適。其實只要選對款式，尤其設有多功能潔齒模式的電動牙刷，先以最溫和的模式開始使用，一般使用1-2天便可以適應了。

新手在選擇時，除了看價錢和選擇多功能潔齒模式外，還要選擇豐富起泡力，以及續航力高的款式。從以上圖表所見，D品牌價格不到3百元，並設有5個潔齒模式，其中敏感或按摩模式都能讓新手逐步習慣電動牙刷，輕柔震動；而清潔模式以聲波振動每分鐘高達42,000次，能達致200%潔淨度，而且設有5個潔齒模式，適合不同人士使用。加上只需4小時便能快速充電，絕對性價比高！

為了更清晰比較4款電動牙刷的功能，我們就潔淨度、舒適度、起泡力進行實測！

實測一︰潔淨度比拼

在有坑紋的貝殼上塗上朱古力醬，模擬牙齒表面上的污漬，再以電動牙刷刷走貝殼上的朱古力醬，測試其潔淨度。

測試結果，D品牌稍為領先，能徹底去除貝殼上的朱古力醬，反觀其他品牌仍殘留少量污漬，潔淨力顯而易見。

實測二︰舒適度比拼

在豆腐上灑上黑胡椒粉，模擬牙齦及牙齒表面，再以電動牙刷刷走胡椒粉，看看豆腐有沒有被磨損，測試其舒適度。

結果顯示，各豆腐上都有不同的損毀程度，而D品牌則相對較少損傷和較完整，而其他品牌不但未能完全清除黑胡椒粉，豆腐表面更有較大程度的損毀。顯示D品牌能溫和地去除牙漬，同時保護牙齦和牙齒表面。

實測三︰起泡力比拼

在瓷碟上加入牙膏和水，以電動牙刷起泡，測試起泡表現。

結果同樣是D品牌較優勝，能製造豐盈泡沫，幫助去除牙齒表面的污垢。



聲波式牙刷VS旋轉式牙刷

除了以上的測試外，大家在選擇電動牙刷時，更要留意產品是聲波式還是旋轉式。其實很多人都未太懂得分辨聲波或和旋轉式，一般手動刷牙每分鐘震動約300次，而旋轉式牙刷每分鐘能震動約4750次，聲波式牙刷則能每分鐘震動約35,000次，而電動牙刷便是靠高頻率的震動清除牙齒上的污垢，因此震動次數愈高，潔淨度愈高。

旋轉式主要是利用刷頭的旋轉與牙齒造成摩擦，從而清除牙菌斑和其他污垢。而聲波式則是通過牙刷兩邊的電磁驅動，讓刷頭和刷毛產生高頻率的震動，把牙齒、牙齦、牙縫中的污垢清理乾淨，從而產生大量細膩的泡沫，就能夠更有效地清潔牙齒，相比旋轉式更溫和護牙。

Darlie好來全新聲波電動牙刷 護齦潔齒一步到位



其實D品牌就是Darlie好來全新聲波電動牙刷，高達42,000次／分鐘高頻震動，加上專利機芯，能製造產生大量微小氣泡深入牙縫，牙刷全面潔齒，能達致200%潔淨度。加上3X纖密刷毛設計，護齦兼柔頻潔齒！更設有5種潔齒模式，可隨用家需要自由調節。更貼心地設有智能提醒，30秒換位提示及2分鐘定時關機，還有智能記憶功能，記住你上一次刷牙模式，一開機就用得！而且具有IPX7級防水功能，不怕浸泡，配備4小時快速充電，自然更耐用。

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（特約）