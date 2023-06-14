【器官捐贈】醫務衞生局：過去4年共有近90人於等候移植期間病逝　局方指會繼續作解說讓市民支持捐贈 　

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醫務衞生局回覆立法會議員查詢時表示，過去4年共有近90名病人於等候器官移植期間病逝。

年份/等候器官移植期間病逝病人 心臟 肝臟 肺臟 2019年 2 14 6 2020年 4 11 7 2021年 7 10 2 2022年 6 12 6

註：腎衰竭病人可透過腎臟透析治療延續生命，而缺乏器官移植未必為直接導致病人死亡主要原因，因此未有相關統計數字。

醫務衞生局表示，一直與衞生署和醫管局一直與多個專業的社區夥伴合作，從不同途徑並在不同範疇推廣器官捐贈，當中包括在2021年至2023年四月間，衞生署在政府大樓／辦公室、展覽及活動、院校及醫院等地點設置了器官捐贈推廣攤位超過4 300次。衞生署致力在社會上建立更為接受和推崇器官捐贈的文化，鼓勵更多市民到中央器官捐贈登記名冊（中央名冊）登記，讓更多輪候器官移植的病人獲得重生機會。

醫衞局會聯同醫學界繼續加強解說，讓市民更明白及支持器官捐贈，為病人帶來更多希望。

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責任編輯：陳展棋