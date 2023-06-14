【元素大都會】張敬軒指Serrini身型保護力十足　Dr. Leung為軒公口腔檢查

今個暑假，迪士尼與彼思全新爆笑原創電影《元素大都會》（Elemental）粵語版特別請來彼思忠粉，一個「柔」一個「爆」的「軒公」張敬軒和Serrini（梁嘉茵）首度合作配音，分別聲演主角水先生劉滴水（阿水）和火小姐苗小焰 （小焰）。

柔情似水軒公同火爆烈女Serrini在電影上映前一同大玩挑戰，為《元素大都會》作宣傳，「水火」二人首先要挑戰用一句說話焫㷫對方。

軒公與Serrini分別從唱歌、配音、情人方面點評對方，二人頻頻焫著，火花四濺，非常過癮。

一提林家謙秒焫著Serrini

軒公笑指，Serrini的唱腔就像一個歌唱家，言語間一提起林家謙，即秒速焫著Serrini，更激到她掉公仔落地！到點評配音方面，軒公攻擊力再升級，指Serrini說話有外籍口音，成功再次焫著Serrini。

最後一部份，想像假如對方是自己情人，軒公直指Serrini好Annoying (令人煩厭)，以為可以直接焫㷫對方成為終極贏家，誰不知Serrini雞啄唔斷不斷反駁，反而將軒公擊敗。

Serrini原本想攻擊軒公，假如作為情人都需要自己倒過來保護他，但反遭軒公終極反擊，笑指一看身型就知道是Serrini保護自己。

為軒公進行口腔檢查

第二個大挑戰食正Serrini的歌曲，名為「我在『大都會』滴眼水」，軒公與Serrini需要鬥快令對方流出一滴眼淚。

二人施展混身解數，既有埋身肉搏，又有玩羽毛，「Dr. Leung」Serrini更即場為軒公進行口腔檢查，場面相當惹笑。

而軒公則重施故技，繼「軒公敲碗」的按摩師初體驗為阿正捽腳指後，今次運用按摩工具同樣令Serrini大呼小叫，但她不止沒有滴眼水，反而是不禁說出：「好舒服呀，好舒服呀！」，二人不但沒有互相焫着，反而笑聲不斷。

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