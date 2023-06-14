【挾持女兒】秀茂坪躁漢持雙刀欲斬子女　11歲女留下恐怖烙印︰發噩夢見到爸爸

▲ 在秀茂坪公屋單位被爸爸持刀挾持的女兒逃出生天，但事件讓她留下恐怖烙印。（影片截圖）

當記者訪問十一歲女童時，她以低沉微弱的聲綫回答：「好驚爸爸會返嚟……成日發噩夢都係見到爸爸返咗嚟……」

為甚麼女童會如此恐懼父親？因為她的爸爸親手讓她經歷生死命懸一綫的極度恐怖過程，相信這一幕驚慄場面是小小心靈難以磨滅的，它將會像噩夢般隨時從腦袋竄出，或多或少會影響她的成長。

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這是先前發生的秀茂坪一個公屋單位的慘劇，一名四十九歲無業的父親突然失去理性，先是持刀企圖襲擊十七歲的兒子，幸好他及時躲進上鎖的廁所裏，保得住性命。但躁父轉而持刀挾持十一歲女兒，情況極度危急。

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這是女童主觀角度的恐怖經歷：「爸爸突然狂性大發，高聲呼喊着甚麼要斬死全家的恐怖宣言。他手持生果刀和菜刀追在哥哥的背後，哥哥！快跑呀！幸好哥哥安全躲進廁所裏。可是爸爸像瘋了，他緊緊的箍着我的頸，爸爸！你要冷靜呀！求你不要傷害我呀……嗚嗚嗚……突然家裏大門被爆破，有持盾牌警員衝入，有人向爸爸噴一些東西，我乘亂狂跑出門外……媽媽！媽媽！」

這個恐怖歷程已經深深地刻在女童的記憶系統裏，造成了傷害。從她微弱的聲音，可以推測她是極之自卑，在校低着頭不敢正視別人的，她的思維也會負面，相信好運不會與她為伍。

誠心希望這個家庭能搬到新地方重新出發，暴力傾向的父親在治癒之前都不適宜接近家人，好讓他們能免於恐懼中安靜生活吧！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「女童的恐怖記憶」。

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