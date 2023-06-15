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【高脂飲食】捱夜後飲凍檸茶嚴重腹痛　男子入ICU抽出200毫升血脂

醫生診症室 10:30 2023/06/15

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男子捱夜後飲凍檸茶嚴重腹痛，入ICU抽出200毫升血脂。

深圳一名男子近日喝下一杯凍檸茶後，出現嚴重腹痛，前往醫院就診後發現他患上急性胰腺炎，需要送往深切治療部（ICU）搶救。醫護人員最終在他的血液中抽出200毫升的血脂，救回一命。

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綜合內地媒體報道，45歲的當事人陳先生平時經常熬夜，一、兩點鐘才睡覺，亦喜歡吃外賣。事發當日他喝了一杯凍檸茶，之後突然出現劇烈的腹痛，吃了救心丸也不見任何好轉，於是前往醫院急症室求醫，之後再轉送到ICU治療。

經過檢查，醫生發現他患上急性胰腺炎，三酸甘油脂更已超過正常人200倍以上。院方隨即進行雙重血液透析，從陳先生的血液中分離出200多毫升的血脂；之後再經過一系列藥物治療，終於使他脫離生命危險。

醫生指，急性胰腺炎是一種非常嚴重的疾病，常見的誘因包括飲食不當、酗酒以及膽囊疾病等等。陳先生喝下凍飲成為了引發急性胰腺炎的誘因之一，加上他平時頻繁熬夜、吃外賣，才導致情況如此嚴重。

「牛奶血」可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生曾受訪，解構「牛奶血」的成因。他表示，牛奶血是由於吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液中的三酸甘油脂過高，可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

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責任編輯：羅嘉欣

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