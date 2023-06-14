【暑假優惠】九巴推「夏日賞童遊」　暑假13日小童免費搭九巴及龍運

▲ 九巴將推出「夏日賞童遊」活動，暑假設13日小童免費乘車日。（九巴facebook）

疫情後社會復常，不少家庭已計劃今年暑假一家大小出動四處遊玩。九巴表示，為慶祝九巴服務香港90周年，將回饋乘客一直以來的支持，將會推出「夏日賞童遊」活動，於本月18日至8月27日，一連13個周日及公眾假期，舉辦小童免費乘車日，適用於逾450條九巴及龍運路綫，讓小朋友同家人及親友到香港不同地方遊歷，享受愉快假期。

九巴將於6月18、22、25日，7月1、2、9、16、23、30日，8月6、13、20、27日，舉辦合共13日小童免費乘車日，兒童當日可以無限次免費乘搭九巴及龍運營運的巴士，而路綫K12、K14、K17、K18除外。年齡介乎3至11歲，合資格使用小童八達通的人士，只需於上車時以小童八達通拍卡，活動日該八達通所扣除的車資將設定為$0。

九巴表示，暑期小童免費乘車日涵蓋6至8月，首個免費乘車日6月18日正是父親節，最適合兒童與父母外出享受家庭樂，而其他乘車日包括端午節和橫跨整個暑假。

至於「九巴月票」售價維持780元至9月17日，而學生於6月30日前登記及購買九巴月票可享買二送一優惠。乘客可於App1933購買九巴月票，即買即用，享用30日每日搭10程的優惠。

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責任編輯：吳雋妍