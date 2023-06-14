【電力供應】謝展寰︰與兩電協議年內作中期檢討　考慮減低准許利潤

▲ 環境及生態局局長謝展寰。 （梁偉榮攝）

立法會今日通過「輸入內地電力，平抑香港電費」無約束力議員議案，環境及生態局局長謝展寰表示，政府與兩電的「管制計劃協議」會於今年中期檢討，政府會考慮減低准許利潤，及檢視獎勵罰款機制等。

會上，提出動議的工聯會立法會議員陸頌雄指，近一年多，兩電發生多宗大型電力事故，但事後並沒任何實質懲處，認為兩間電力公司賺盡8%的准許利潤，卻是把風險全部轉嫁消費者。他又稱，《管制計劃協議》已經過時，變相鼓勵兩電出錯。政府應逐步開放電力市場，增加輸入內地電力的比例，以減少兩電的固定資產投資，以平抑電費。

現時政府與兩電的《管制計劃協議》將於2033年屆滿，謝展寰在會上回應指，政府將進行中期檢討，打算與兩電商討修訂《協議》的範疇，包括降低准許利潤、要求電力公司，於能源危機期間，分擔價格成本，當局亦會檢視獎罰機制。

最終議案經議員李浩然修正後，獲55票贊成、25票棄權、0票反對通過。李浩然修正案提到，政府應落實載於2015年發布的《電力市場未來發展公眾諮詢》的政策目標，繼續為電力市場引入競爭，以及按照《管制計劃協議》，着手準備開放電網讓新供電者使用，以逐步開放電力市場。

立法會議員林筱魯提出的修正案，則未獲得通過。其修正案刪了原動議中「降低兩電的准許利潤」的字眼，獲19票贊成，27票棄權，34名議員反對，不獲通過。

陸頌雄在會後指，高興議案獲得通過，認為局方回覆十分積極，回應了大部分議案內關注的議題，包括更積極引入內地電力、積極研究開放電網和市場。

他亦提及，今次的檢討並不代表可以忘記電力供應的穩定性。他認為其他議員的意見值得討論，例如林筱魯提出的，用綠色債權作為集資方式。他重申，期望政府在和兩電，就《管制計劃協議》進行中期檢討時，能夠帶出市民和議會的共識和聲音。

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記者：趙居逸