周潤發《別叫我〝賭神〞》為新片學剪頭髮　發哥即場為靚靚設計髮型

發哥周潤發主演新片《別叫我〝賭神〞》內，和靚靚袁詠儀合演舊情人，故事講二人分手多年後，靚靚帶著兒子（柯煒林飾）到發哥與智叔及白只3位好友一起經營「三友髮型屋」，將兒子交託給發哥照顧。

在今日（6月14日）於髮型屋舉行活動，並邀得戲中的「一家三口」，以及導演潘耀明、編劇莊文強，及出品人陳薈蓮出席活動，與影迷一起預祝父親節。

▲ 周潤發、袁詠儀、柯煒林「一家三口」。

發哥親切零架子

導演在活動上率先分享《別叫我〝賭神〞》的感受，他感謝發哥拍攝期間不時相約劇組跑步，不但訓練了大家的體能，更令拍攝團隊更加團結。發哥非常親切，就連幕後工作人員也會照顧到為他們按摩，他的親和力令大家打成一片。

而發哥、靚靚及Will則互派高帽，異口同聲大讚對方的演技，可見今次合作非常開心。Will更向發哥送上蛋撻作為父親節禮物，以感謝這個戲中「父親」在跑步和演技上的指導。

發哥學剪頭髮

發哥為神似角色，在開拍前特別花了兩個月時間學習剪頭髮，天份高的他學成後，技術媲美專業髮型師。

他不單在戲中幫方中信等熟客剪髮外，在日常生活中也有活用這個新學的技巧。他在活動上也大顯身手，為靚靚設計新髮型，讓她靚上加靚。

《別叫我〝賭神〞》的英文戲名是「One More Chance」，希望剪完頭髮大家都可以剪舊迎新，活出更精彩的一頁。戲中，發哥和Will也演繹了一段真摰動人的父子情，適逢父親節將至，發哥親自操刀，為分享了父子/父女間感動故事的影迷修剪頭髮，預祝父親節。

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