  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 21:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周潤發《別叫我〝賭神〞》為新片學剪頭髮　發哥即場為靚靚設計髮型

娛樂 20:16 2023/06/14

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

發哥周潤發主演新片《別叫我〝賭神〞》內，和靚靚袁詠儀合演舊情人，故事講二人分手多年後，靚靚帶著兒子（柯煒林飾）到發哥與智叔及白只3位好友一起經營「三友髮型屋」，將兒子交託給發哥照顧。

在今日（6月14日）於髮型屋舉行活動，並邀得戲中的「一家三口」，以及導演潘耀明、編劇莊文強，及出品人陳薈蓮出席活動，與影迷一起預祝父親節。

周潤發、袁詠儀、柯煒林「一家三口」。

發哥親切零架子

導演在活動上率先分享《別叫我〝賭神〞》的感受，他感謝發哥拍攝期間不時相約劇組跑步，不但訓練了大家的體能，更令拍攝團隊更加團結。發哥非常親切，就連幕後工作人員也會照顧到為他們按摩，他的親和力令大家打成一片。

而發哥、靚靚及Will則互派高帽，異口同聲大讚對方的演技，可見今次合作非常開心。Will更向發哥送上蛋撻作為父親節禮物，以感謝這個戲中「父親」在跑步和演技上的指導。

發哥學剪頭髮

發哥為神似角色，在開拍前特別花了兩個月時間學習剪頭髮，天份高的他學成後，技術媲美專業髮型師。

他不單在戲中幫方中信等熟客剪髮外，在日常生活中也有活用這個新學的技巧。他在活動上也大顯身手，為靚靚設計新髮型，讓她靚上加靚。

《別叫我〝賭神〞》的英文戲名是「One More Chance」，希望剪完頭髮大家都可以剪舊迎新，活出更精彩的一頁。戲中，發哥和Will也演繹了一段真摰動人的父子情，適逢父親節將至，發哥親自操刀，為分享了父子/父女間感動故事的影迷修剪頭髮，預祝父親節。

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【發哥生日】周潤發68歲生日　發嫂送甜蜜驚喜婚姻平淡卻幸福
13:17 2023/05/19
【發哥生日】周潤發68歲生日　發嫂送甜蜜驚喜婚姻平淡卻幸福
周潤發相隔5年再現香港大銀幕　《別叫我〝賭神〞》顛覆賭神形象
18:17 2023/06/06
周潤發相隔5年再現香港大銀幕　《別叫我〝賭神〞》顛覆賭神形象
【別叫我〝賭神〞】周潤發新片巡迴宣傳正式展開　發哥率領團隊「跑」宣傳
19:14 2023/06/08
【別叫我〝賭神〞】周潤發新片巡迴宣傳正式展開　發哥率領團隊「跑」宣傳
《別叫我〝賭神〞》周潤發化身親善大使　發哥零架子與劇組打成一片
19:13 2023/06/09
《別叫我〝賭神〞》周潤發化身親善大使　發哥零架子與劇組打成一片
【前警訊主持】麥振江跟周潤發曾是同學　鼓勵女兒麥詩敏做主播：陪她練咬字
21:06 2023/06/01
【前警訊主持】麥振江跟周潤發曾是同學　鼓勵女兒麥詩敏做主播：陪她練咬字

你可能感興趣

【發哥生日】周潤發68歲生日　發嫂送甜蜜驚喜婚姻平淡卻幸福
13:17 2023/05/19
【發哥生日】周潤發68歲生日　發嫂送甜蜜驚喜婚姻平淡卻幸福
周潤發相隔5年再現香港大銀幕　《別叫我〝賭神〞》顛覆賭神形象
18:17 2023/06/06
周潤發相隔5年再現香港大銀幕　《別叫我〝賭神〞》顛覆賭神形象
【別叫我〝賭神〞】周潤發新片巡迴宣傳正式展開　發哥率領團隊「跑」宣傳
19:14 2023/06/08
【別叫我〝賭神〞】周潤發新片巡迴宣傳正式展開　發哥率領團隊「跑」宣傳
周潤發 袁詠儀 柯煒林 莊文強 電影 爸媽心聲 家庭關係 父親節 編劇 導演

最高瀏覽

《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
今日 11:02
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
今日 10:04
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴