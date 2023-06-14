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【JM單身9】Jer新歌MV狂換趣怪造型　柳應廷享受單身利用Me Time增值

娛樂 20:37 2023/06/14

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繼《MM7》後，MIRROR成員柳應廷（Jer）以瘋狂概念拍最新作品《JM單身9》的MV，以宣揚單身多好。
 
今次Jer與導演一同構思了彷如實驗室的場景，靈感來自電影《單身動物園》（Lobster），Jer介紹MV概念道：「其實歌同MV創作都來自呢部戲，而喺MV裡面，如果30歲仲係單身，女王（林千渟飾）就會將我變做一樣物品，但我違抗命令，到最尾遇到單身樂隊，同呢隊樂隊自由自在地搵生活嘅價值。」

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Jer換多個趣怪造型
 
MV中的樂隊，其實是Jer於今年組成的樂隊One Orchestra，Jer道：「上次《人類群星閃耀時》已經同Carl Suk（王雙駿）一齊喺MV表演，今年我哋組咗一隊One Orchestra，喺上一首《從零開始的新世界》大家已經幫我做歌，亦諗住隊Band係For我現場演出嘅，但今次大家先喺我嘅MV參與演出，不過爭咗The Hertz嘅Herman，如果佢Join到，就好似六神合一嘅感覺。」
 
在《JM單身9》中，Jer今次換上多個趣怪造型，當中必備元素，就是獨特的眼妝，配以粉紅色隱形眼鏡，不過當中辛酸，只有Jer自己知。Jer解釋：「因為MV拍攝時間長達20小時 ，雙眼已經乾到一眨眼副Con已經甩咗出嚟，最尾嗰Part決定除咗佢，雖然冇Con個造型好似欠缺咗一啲嘢，而且又辛苦，但都值得，因為拍嘅Shot都好好玩！」

單身不是壞事

一說到趣怪，大家必定聯想到Jer另一首歌《MM7》的MV，但Jer卻覺得今次來得更瘋狂！「比起《MM7》，無論係Props、Setting，今次仲瘋狂啲，因為個MV一開始我已經係入咗瘋人院世界，另外就係妝容比《MM7》更勁。」
 
《JM單身9》這歌其實在談及單身的好，問到Jer現在是否享受單身，他說：「單身都唔係一件壞事，人長大咗都需要有自己嘅空間，做好多自己嘅嘢，例如創作、增值自己，就算單身嘅朋友遇唔到另一半，都可以Enjoy而家嘅獨活時間。」

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