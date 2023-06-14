【旅遊復甦】國際旅遊展明天開鑼　長榮航空推折扣優惠吸客

▲ 台灣觀光協會今年在旅遊展亦有重點推介。（台灣觀光協會facebook圖片）

香港國際旅遊展2023（ITE）明日（15日）起一連4日在灣仔會展中心舉行，首兩天為專業日，只供預先登記的業內人士憑出示卡片進場，其餘兩天（17及18日）開放予公眾入場，公眾日門票２０元，料不少市民都會入場參觀各國展攤，汲取疫情後第一手旅遊資訊。

日本、韓國及台灣都是今個暑假短途旅遊的熱門地點，而台灣觀光協會今年將以「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」作為旅遊主題，長榮航空更在旅遊展推出限定優惠，台灣機票每位即減200元。

長榮航空早前宣布，將於7月份開始，每天恢復營運5班香港往來台北的航班，更表示未來會視乎旅客需求，隨時增加更多航班，為旅客提供更多航班選擇。

今年台灣觀光協會以「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」作為旅遊主題，推介旅客到台灣欣賞大海、山林、風光，適合一家大小暑假齊齊出遊台灣。

長榮航空則表示，在ITE旅遊展特別為前往台灣的旅客準備「2023 ITE限定優惠」，機票折扣高達200元，趁機會坐長榮航空到台灣旅遊。

主辦單位表示，今屆旅遊展有超過400個參展商，其中逾7成來自海外，包括日韓台及泰國等地，而阿聯酋及俄羅斯聖彼得堡更是首次參展，亦有澳門及大灣區展商。主辦單位又指，今屆展覽規模較去年增加逾1倍，恢復至2019年疫情前約8成，估計4天展期會吸引逾6萬人次入場。



日本旅遊熱潮仍然熾熱，代表枥木縣的日本參展商湯曼琪表示，已預備更多小冊子在場派發，估計今年到訪枥木縣的旅客較疫情前上升1成。至於鄰近福島縣即將排放核廢水，她說不太擔心，相信對日本旅遊影響不大。



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責任編輯：吳雋妍