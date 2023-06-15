【創新科研】浸大賽馬會「化學探針」創科實驗室　研究探測早期癌症

▲ 左起：浸大化學系全球創科講座教授大衛帕克教授，浸大化學系博士生張子林， 浸大化學系博士生溫心怡。 賽馬會「化學探針」創科實驗室研究助理黎惠珊。（陳靜儀攝）

全球創科講座教授大衛帕克教授（David Parker），經傑出創科學人計劃加入香港浸會大學，並獲香港賽馬會信托基金1000萬元資助及浸大撥款，成立「化學探針」創科實驗室。實驗室於今年5月開幕，研究主要開發以稀土元素爲基礎的分子探針，作為生物顯影劑，應用於醫學臨床應用。團隊共有7個成員，並將與本地及海外機構合作研發項目。

大衛帕克教授是稀土元素專家，亦發表過相關論文。稀土元素用途廣泛，成本與一般金屬相若，可用於磁力共振等範疇，而且它光譜特殊，人員可簡單通過光譜變化，得知尿酸濃度和細胞異常等。

目前有3個重點項目。團隊正研究利用光學探針檢測尿酸比例，用特定波長的光照射細胞，一旦有異常，就會即時發出紅光，光度越高，代表葉酸濃度越高，已知尿酸是痛風及腎結石的形成有關。比起現在以酶爲基礎的檢測方法，光學探針方法更快速和準確，且不易受酸鹼度和溫度影響。另一個重點項目是光學及磁力共振溫度探針，用於磁力共振分析，透過為細胞創建溫度圖，得知細胞是否有異常。若細胞溫度上升，即反映身體某部分發生病變，更可探測早期癌症。第三個項目是手性探針，研究利用手性光譜儀器或顯微鏡，檢測活性多肽或者蛋白的化學結構變化，用作檢測腫瘤的癌細胞。

大衛帕克教授分享，1985年他參與開發首個用於癌症的標靶治療項目（MyloTarg），主要治療急性骨髓性白血病，由研究到上市用了16年時間，可見從開發到臨床應用的道路十分漫長。

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記者：楊佩瑩