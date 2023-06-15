  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 00:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創新科研】浸大賽馬會「化學探針」創科實驗室　研究探測早期癌症

社會 00:01 2023/06/15

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

左起：浸大化學系全球創科講座教授大衛帕克教授，浸大化學系博士生張子林， 浸大化學系博士生溫心怡。 賽馬會「化學探針」創科實驗室研究助理黎惠珊。（陳靜儀攝）

全球創科講座教授大衛帕克教授（David Parker），經傑出創科學人計劃加入香港浸會大學，並獲香港賽馬會信托基金1000萬元資助及浸大撥款，成立「化學探針」創科實驗室。實驗室於今年5月開幕，研究主要開發以稀土元素爲基礎的分子探針，作為生物顯影劑，應用於醫學臨床應用。團隊共有7個成員，並將與本地及海外機構合作研發項目。

大衛帕克教授是稀土元素專家，亦發表過相關論文。稀土元素用途廣泛，成本與一般金屬相若，可用於磁力共振等範疇，而且它光譜特殊，人員可簡單通過光譜變化，得知尿酸濃度和細胞異常等。

目前有3個重點項目。團隊正研究利用光學探針檢測尿酸比例，用特定波長的光照射細胞，一旦有異常，就會即時發出紅光，光度越高，代表葉酸濃度越高，已知尿酸是痛風及腎結石的形成有關。比起現在以酶爲基礎的檢測方法，光學探針方法更快速和準確，且不易受酸鹼度和溫度影響。另一個重點項目是光學及磁力共振溫度探針，用於磁力共振分析，透過為細胞創建溫度圖，得知細胞是否有異常。若細胞溫度上升，即反映身體某部分發生病變，更可探測早期癌症。第三個項目是手性探針，研究利用手性光譜儀器或顯微鏡，檢測活性多肽或者蛋白的化學結構變化，用作檢測腫瘤的癌細胞。

大衛帕克教授分享，1985年他參與開發首個用於癌症的標靶治療項目（MyloTarg），主要治療急性骨髓性白血病，由研究到上市用了16年時間，可見從開發到臨床應用的道路十分漫長。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩

相關文章

【輸入外勞】酒店業料人手短缺未來4年加劇至1.2萬　促將業界納入補充計劃輸入9,000外勞
18:00 2023/06/14
【輸入外勞】酒店業料人手短缺未來4年加劇至1.2萬　促將業界納入補充計劃輸入9,000外勞
【器官捐贈】醫務衞生局：過去4年共有近90人於等候移植期間病逝　局方指會繼續作解說讓市民支持捐贈 　
18:28 2023/06/14
【器官捐贈】醫務衞生局：過去4年共有近90人於等候移植期間病逝　局方指會繼續作解說讓市民支持捐贈 　
【暑假優惠】九巴推「夏日賞童遊」　暑假13日小童免費搭九巴及龍運
19:03 2023/06/14
【暑假優惠】九巴推「夏日賞童遊」　暑假13日小童免費搭九巴及龍運

你可能感興趣

【輸入外勞】酒店業料人手短缺未來4年加劇至1.2萬　促將業界納入補充計劃輸入9,000外勞
18:00 2023/06/14
【輸入外勞】酒店業料人手短缺未來4年加劇至1.2萬　促將業界納入補充計劃輸入9,000外勞
【器官捐贈】醫務衞生局：過去4年共有近90人於等候移植期間病逝　局方指會繼續作解說讓市民支持捐贈 　
18:28 2023/06/14
【器官捐贈】醫務衞生局：過去4年共有近90人於等候移植期間病逝　局方指會繼續作解說讓市民支持捐贈 　
【暑假優惠】九巴推「夏日賞童遊」　暑假13日小童免費搭九巴及龍運
19:03 2023/06/14
【暑假優惠】九巴推「夏日賞童遊」　暑假13日小童免費搭九巴及龍運
稀土 馬會 科研 香港浸會大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
11:02 2023/06/14
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
10:04 2023/06/14
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向
17:54 2023/06/12
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向