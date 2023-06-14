【國家安全】議員憂難辨供應商潛在國安風險　教育局：學校視乎意圖評估

▲ 教育局更新資助學校採購程序指引，要求學校在報價招標文件加入「維護國家安全」條款。（資料圖片）

教育局昨日（13日）更新資助學校採購程序指引，要求學校在報價招標文件加入「維護國家安全」條款，列明供應商曾經或正在作出「可能構成或導致發生危害國安罪行」等情況下，學校有權取消供應商資格或立即終止合約；惟有議員指學校難以辨識供應商是否有問題，更有校長擔心境外交流團易觸發國安條款，教育局稱學校可視乎相關行為及意圖作出評估。

教育界立法會議員朱國強指，許多學校已跟新學年服務供應商簽約，學界關注須否補簽「加料」條款；他坦言學校難以掌握何謂「高靈敏度」，學校角色被動，只能如以往上網搜尋供應商資料，難得知對方是否有問題。另有小學校長指，香港由亂及治，現存供應商都不會高調反國安，但如舉辦美國遊學團，當地跟國家外交關係不明朗，不知去到當地會否演變成國安事件。

中學校長黃晶榕則稱學校執行不會有困難，新增款提醒學校聘請校外導師時，要對其行為加以警惕，而不少學校在暴動過後，在與外聘導師簽署工作合約時，早已加入有關條款。

教育局回應時未有明確指已簽訂合約需否補加條款，重申資助學校須運用專業判斷，保持高度靈敏度，並視乎實際情況，包括相關事實、行為與意圖、所得證據等因素，審慎地評估其供應商或承辦商，是否曾經或正涉及危害國家安全罪行的行為或活動，若有理由相信對方涉及危害國安罪行的行為或活動，學校可保留取消其供應商的資格和終止相關合約的權利。

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記者：馮琪雅