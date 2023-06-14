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【亞投行】陳浩濂晤亞投行投資二局局長夏立志　商基建融資、綠色債券合作

政治 21:45 2023/06/14

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陳浩濂在北京出席亞投行的董事會會議。(受訪者供圖)

財經事務及庫務局副局長陳浩濂今日在北京，代表香港出席亞洲基礎設施投資銀行的董事會會議。他又與亞投行的投資二局局長夏立志會面，討論香港在基建融資、綠色債券及保險相連證券等不同優勢，及未來雙方在有關方面的合作機會。

陳浩濂與夏立志會面，他指，一方面討論是次按揭證券公司基建貸款抵押證券的經驗，另一方面討論香港在基建融資、綠色債券及保險相連證券等不同優勢，及未來雙方在有關方面的合作機會。

他表示，香港綠色和可持續金融發展蓬勃，於2022年在香港發行的綠色和可持續債務工具總額達805億美元，較之前一年增加四成以上。而自香港於前年推出保險相連證券的專屬規管制度，至今已有四宗保險相連證券在港發行，包括世界銀行今年三月在港發行的巨災債券，印證香港保險業能提供全面的產品和方案，助力國家和環球市場的參與者管理相關風險。

他認為，香港的資本市場和專業服務有能力支持亞投行在項目融資、投資、財務管理、外匯管理和仲裁服務等方面的運作。自 2017 年以來，亞投行向香港的專業服務授予了價值數千萬港元的企業採購合同。

上月，香港按揭證券有限公司成功發行，在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券，而亞投行便是此次發行的錨定投資者。陳浩濂指，這次發行為機構投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目組合、基建和企業貸款機會，亦令香港基建融資市場的發展更蓬勃、更多元，有助香港基建融資中心的發展。

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責任編輯：區綽彥

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