因一事Twitter粉絲大增逾5千人　吳傑莊︰這就是說好香港故事

▲ 吳傑莊歡迎全球虛擬資產交易所來香港洽談上市計劃。（吳傑莊FB圖片）

立法會議員吳傑莊一向有玩Twitter，不過粉絲一直寥寥無幾，有咩好方法可以增加粉絲呢？機緣巧合下，他因為發了2條貼文，粉絲直綫上升至近6,000人，2條貼文即被人「like爆」。

話說，熟悉創科的吳傑莊一直關注加密貨幣。上星期六，他就留意到加密貨幣交易平台Coinbase（美︰COIN），近來被美國證監會起訴。有關新聞不僅引發市場的劇烈震盪，更有聲音傳出， 加密貨幣巨頭Coinbase將退出美國市場。

吳傑莊知道後，馬上在Twitter發文，邀請Coinbase來港申請牌照，甚至可洽談在港上市。皆因吳傑莊本身擁有一個名叫G-Rocket的平台，可以協助海外公司來港註冊。

他在Twitter中，用中英文寫到「我發出一個邀請，歡迎全球虛擬資產交易所，包括Coinbase來香港申請合規交易所和洽談上市計劃，我願意提供協助！」貼文一出，合共獲得超過55萬的閱讀量，評論區亦引起廣大的討論，有人拍手叫好，更有人說，代表了「東升西降」的市場轉變。今日一早，他又發帖指，Coinbase已和自己聯繫，將了解在香港發展機會。

▲ 吳傑莊Twitter粉絲大增。（Twitter截圖）

▲ 吳傑莊發帖歡迎Coinbase。（Twitter截圖）

另外，他今日又透露，自己計劃9月份前往瑞士，與USDT（泰達幣）的老闆洽談，為香港引進重點企業，吳傑莊說，對方對來港投資有興趣，形容「環境一片大好」，笑稱「這就是說好香港故事！」

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