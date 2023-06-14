【巨匠殞落】中國著名畫家黃永玉病故　骨灰回歸自然不辦追悼活動

▲ 香港藝術館曾於2004年為黃永玉舉辦80歲回顧展。（資料圖片）

中國著名藝術家黃永玉今日（13日）凌晨因病離世，享年99歲。其家人透過律師發出聲明，將按照黃永玉生前訂立的遺矚，將遺體火化後，骨灰作為肥料，回到大自然，將不會舉辦任何形式的紀念活動，其家人亦會尊重其意願。

楊潤雄表示痛惜及慰問其家人

黃永玉是當代中國殿堂級畫家，其作品深具影響力。香港藝術館曾於2004年為黃永玉舉辦80歲回顧展，亦藏有8件他的水墨作品和版畫。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日表示，對黃永玉逝世深感痛惜，並向其家人致以慰問。

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作品獲藝術界高度評價

黃永玉生於1924年8月9日，湖南鳳凰人，是中國著名畫家，曾為中央美術學院教授，曾任版畫系主任。

黃永玉年幼時家境清貧，自小做過童工，後來到過上海、台灣和香港。黃永玉14歲開始發表作品，主攻版畫，亦有做木刻謀生，在文學、建築、郵票設計等方面都有作品。其繪畫作品有濃厚西洋畫元素，亦有中國畫的氣韻，其獨特畫風的版畫作品享譽國內外。

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其作品獲藝術界有高度評價，亦在內地、香港、澳洲、意大利等地舉行畫展。2008年8月，黃永玉獲國際奧委會頒發的奧林匹克藝術獎，亦曾獲意大利政府頒發多枚勳章。

遺願化作春泥 不設追悼及紀念活動

央視新聞報道，黃永玉的家人今日發出訃告，指其父親黃永玉因病於6月13日凌晨3時40分離去，將會尊重他的意願，不舉行任何告別、追悼儀式。

黃永玉亦在遺囑訂明：「待我離去之後，請將我的遺體進行火化。火化後不取回骨灰，任何人和機構，包括我的子女、孫子女及親朋友好，都不得以任何理由取回我的骨灰。我希望我的骨灰作為肥料，回到大自然去。請所有人尊重我的這個願望。」

他亦指，「任何人不得辦理各種類型的紀念活動，我的家人不得去支持或參加其他人組織的紀念活動。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，黃永玉在畫壇享負盛名，屢獲殊榮，作品獨具風格，既有濃厚中國畫氣韻又具西方繪畫元素，畫風啓迪不少後進。黃永玉亦是出色的版畫家和詩人，詩風質樸動人，發人深省。對黃永玉的離去感到惋惜，而他的作品將流傳後世，並永遠懷念他。



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