【國安教育】教育局推國安措施增強版　學校電子書納監察、遇懷疑違法行為嚴重須即時報警

▲ 教育局推出「增強版」學校國家安全措施。（資料圖片）

教育局推出「增強版」學校國家安全措施，包括要求所有公帑資助學校須委派專責統籌人員領導學校，以全校參與的模式有策略地規劃包括國家安全教育在內的國民教育。學校監察機制方面，圖書館電子版藏書新增納入受監察的學與教資源；如懷疑校內、外人士違法，倘遇上嚴重情況，局方要求學校須即時報警。

學校須委派專員 領導全校參與國安教育

教育局本月發布《國家安全︰學校具體措施》「增強版」，是繼前年2月發布後首次修訂。學校督導架構方面，因應去年《施政報告》提出措施，要求所有公帑資助學校均須委派專責統籌人員，領導學校以全校參與的模式，有策略地規劃包括國安教育在內的國民教育，獲委任專員須持續監察有關措施落實情況，並定期向學校管治機構匯報工作進展。

獲委任專員職能與原有國安教育小組大致相同，涉及範疇廣泛。其中在促進不同持份者溝通和協作加強學生品德培養和相關訓育輔導工作方面，新增列明涉及教師、學校社工／學生輔導人員／教育心理學家、家長等。

學校選取資料 須正確客觀持平

設立或強化監察機制方面，圖書館實體及電子版藏書、由校本設計、從外間訂購、為學生代訂的印刷和電子版本教科書、教學材料、網上閱讀平台及其他電子和網上學習資源，以及測考試卷等的內容和質素，全部納入受監察的學與教資源。中小學監察機制列明學校選取資料須正確、完整、客觀和持平。

當學校發現校內、外人士懷疑涉及違法行為時，遇上嚴重或緊急情況，指引多處由原本籲學校「請即報警」改為「須立即報警」，字眼更強硬。學校亦須禁止校內外人士於校內進行政治宣傳活動，並為校舍不恰當使用負責。

指示教師細閱教育局操守指引 增潤校本指引

教育局同時向辦學團體提供「工作策略要點」作參考，包括指示屬校加強員工管理，要求所有教職員細閱教育局去年底公布的《教師專業操守指引》，特別提醒教師「恪守法治」準則；另結合辦學團體辦學理念、目標及對員工要求，增潤校本教職員操守指引，讓教師參考遵行。局方亦更新資助學校採購程序指引，要求學校招標文件加入「維護國家安全」條款，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅