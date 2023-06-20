【校長專訪】何福堂小學積極推動英語學習 基層校長為學生找人生亮點

不少家長都關心子女英文，去年新任的中華基督教會何福堂小學（何小）尹淑芬校長，雖出身基層，小學五年級從內地來港生活，曾在學英文中遇到挑戰，但尹校長努力不懈苦學英文，奮發向上終成為校長。尹校長積極推動學校英語學習，期望學生享受學習英語過程。

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尹淑芬校長憶述，小學五年級從内地來港生活，獲元朗一間鄉村小學取錄，坦言初來香港感到陌生，幸學校校風純樸，師生真誠待人，令她沒有受到任何歧視，尹校長感激在這充滿愛的學校成長，對她人生有深遠影響。

藉跑步磨練英語

憑著自身努力，尹校長兩年後成功獲Band1中學取錄，但英文成績未如理想，「小學時名列前茅，但中學就曾試過倒數幾名」，對她打擊甚大。她坦言讀得吃力，為改善英文科，勤奮的她在英文書上查滿中文解釋，挑燈夜讀，但這種死記硬背方法對她幫助不大。

基層出身的尹校長，父親從事裝修工作，母親在一間公司任職清潔，她有1個弟弟和妹妹。家境雖普通，父母在學業上幫助亦不大，但尹校長感激父母對自己的教誨和支持，盡最大努力讓她補習英文，也不曾因英文成績欠佳而責備、懲罰她，反而是鼓勵她。

▲ 尹淑芬校長致力推動學校英語學習。（陳慧安攝）

尹校長也感恩中學時期遇到一位體育老師，對方見她喜歡跑步，邀請她加入校隊參加長跑隊。她發現跑步時可忘卻不開心事，包括學業煩惱，「在跑步時，發現能發揮我傻傻的衝勁，好像人生追夢，有衝勁，可勇往直前，不斷挑戰自己。」

她感激老師帶她參加不同比賽，甚至學界比賽，越野跑山需跑數公里，她都享受其中。在跑步過程中，她領略到人生不是只有學業，她重新檢視學習過程後，她學懂不將學業看得那麽重要，將追夢衝勁放進學習中，推動自己向前看。

她舉例，當自己在跑步時，沿途見到風景，就會想想與風景有關聯的英文生字，或將這些英文字串聯成故事。跑步見到山，會想到Mountain，然後加上畫面和形象。

尹校長提到，要提升英語能力，朗讀很重要，她感激中學英文老師從旁協助。當年同學們會英文剪報帶回校朗讀，被老師抽中的同學，需在全班同學面前朗讀；而同學間感情深厚，會互相練習英文會話，終令其英文成績進步良多，會考口語部分更獲A級佳績。

小朋友都有資優面

尹校長以生命影響生命，預科畢業毅然決定報讀教育學院，投身教育行業。她先後於天水圍中華基督教青年會小學、太子中華基督教會協和小學執教，現時在中華基督教會何福堂小學擔任校長，早前亦曾擔任課程主任。在尹校長教育理念中，她深信，每個小朋友都可以教好，每個小朋友都有其資優面，要積極發掘學生潛能，幫助學生在人生中找到亮點，

小朋友成長過程好重要，應及早支援小朋友，給予正確人生觀和價值觀。我最喜歡看小朋友天真爛漫的笑容。

對於不少家長疑惑如何幫孩子找到人生中亮點，尹校長稱，學校、家長均需多觀察，她分享，自己在擔任教師時，曾遇過一位學生「好多嘢講，家長都覺得苦惱」，但她認為，應發掘該名學生天分，故帶該學生參加朗誦，結果對方首次比賽已獲亞軍。

尹校長稱，何小在校網平台更設有KOL，讓學生享受閲讀且互相分享，全校學生均可參與，提升學生自信，發掘學生潛能；學校亦設有英語話劇組英語大使組、英語布偶劇組等，發掘學生資優面。

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以愛出發關心學生

尹校長去年新上任，她對管理何小充滿期盼，更付諸實行。她笑言，復常後學校舉辦很多大型活動，包括想為學生提供更好的英文語境，讓學生學好英文，曾在學校舉辦Intercultural Day，讓區內家長、小朋友一同參與；本校的英語大使向各位參加者自信地講解本校課程，又帶領各位嘉賓參觀校園，「這是課堂以外展示英文能力機會，正正可提高孩子的自信心。」

何小不僅提升學生英文能力，還是一所關愛學校。尹校長坦言，由於自己成長經歷，小學幸運地遇到有愛的學校，讓她深深感受到，一間學校必須要有愛，不管學生背景是新移民、基層家庭、還是SEN學童，她堅信，學生在有愛的環境中成長，加上濃厚學習氣氛，學習會更好。

為幫助孩子建立正向價值觀，尹校長分享，學校為一年級學生設計以孝道及感恩為主題的課程，從小培養一顆感恩的心，當入校100日，學校會為他們舉辦「百日宴」，讓小朋友寫心意卡，感謝幼稚園校長、老師，還會準備禮物感謝父母，在典禮上為家長奉茶，更令不少家長深受感動。

重視家校合作 以家長角度出發

育有兩名女兒的尹校長，深明家長需要，凡事懂得以家長角度出發。她分享到，今年學校設有Facebook及IG，學校活動會不時在社交平台發佈；學校亦會透過e-Class，將每個班級活動發放給家長，讓家長更了解孩子的校園生活，促進親子關係。

何小亦重視家校合作，尹校長稱，何小一直鼓勵家長多到校參與不同活動，近期爆出午膳供應商食安問題，學校與家長教師會立即成立午膳危機小組，家長更與學校齊心找合適供應商，令她大受感動。

▲ 何福堂小學。（陳慧安攝）

中華基督教會何福堂小學資料

中華基督教會何福堂小學秉承母會「傳道服務」精神，重視學生的全人發展，為學生提供愉快、開放、創作、多元化的學習環境。本校以「育品格 建體藝 重閲讀 促創新」為四大特色。積極探究學問培育學生良好品格，擁抱正向人生。發展體藝，尋找亮點，閱讀成風，書不離手；培育創新精神。

學校類型:男女資助

創校年份:1971年

地址：香港新界屯門龍門路41號

網址︰http://www.hft.edu.hk

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記者：黃存新