【外遊保障】消委會揭旅遊保險費用波幅大　亞太區7日短途收費差距逾兩倍

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港人外遊意慾增，消委會向26間保險公司查詢，收集單次旅遊保險產品的資料，調查發現即使旅程目的地和日數相同，不同計劃的個人保費亦可相差2倍，4人家庭保費更可相差近6倍。

26個旅遊保險計劃中，以到訪較熱門的亞洲地區（例如日本、韓國、泰國、馬來西亞等）7天短途旅程為例，個人保費介乎79至263元，相差逾2倍。部分計劃設有「家庭計劃」選項，即與家長同行的兒童可免費或以較低保費投保。以1個4人家庭（包括父母及2名未成年隨行子女）及相同旅程為例，不同計劃的保費由最低157至最高1,052元，相差近6倍。

消委會又發現，各旅保的醫療費用保障額上限差距顯著。以「醫療費用」為例，是次調查的26個基本旅遊保障計劃的保障額，可以由最低10萬元至最高120萬元。此外，有22個計劃為受保人提供海外住院現金津貼，最高賠償額由1,000元至1萬元不等。

另外，高齡人士外遊保障被削的情況仍有待改善。另外盡管年長消費者支付跟成人相同的保費，然而有接近7成計劃調低長者在醫療費用及人身意外項目的最高賠償額，普遍調低至原保障額的50%，削弱對年長消費者的外遊保障。

至於近年受追捧的「自駕遊」，調查中有15個計劃提供租車自負額保障，受保人倘若在租車自駕時遇上意外而車輛遭損毀、盜竊等，保險公司會賠償原本需由受保人承擔的汽車保險自負金額，保障額由2,000至1萬元不等。

消委會提醒消費者，保費並非選擇旅遊保險的唯一考慮因素，因各計劃提供的保障項目，以至最高賠償額亦可相差甚遠。消費者在投保前宜先了解計劃內容是否切合自身及行程的需要，並仔細審閱保單條文及保障範圍。

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責任編輯：吳卓峰