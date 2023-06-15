【奪命車禍】13歲女過馬路遭輾「腦漿溢出慘死」 砂石車司機1理由獲減刑僅判囚2年

▲ 13歲少女過馬路慘遭砂石車重輾，腦漿溢出慘死，肇事司機因1理由獲減刑，最終判2年徒刑。(非當事人)

錯就要認，打就要企定，估唔到車死人都可以減刑！台灣1名13歲陳姓女學生，去年7月於基隆市一街道遭逆向砂石車撞倒輾斃，腦漿溢出，當場死亡。檢方事後依涉犯過失致死罪，將林姓司機起訴。基隆地方法院近日審判，認定林男雖符合自首條件減輕其刑，但一直未能與被害人家屬達成和解，最終依過失致死罪判2年徒刑。

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事發於去年7月25日下午1時許，駕駛砂石車的林姓男子，準備前往工地載運土石，詎料車輛從停車位起步駛出，左轉不到10米就感覺輪下壓到異物，立即下車查看，赫見初中少女倒臥在血泊中，嚇得急忙報案。警方獲報趕到現場拉起封鎖線，發現少女頭部遭重輾、腦漿溢出，已明顯死亡。

根據調查，事發前砂石車本來逆向停放在路邊，當時少女剛好行經泰安路75巷走到砂石車頭處，林男就駕駛砂石車逆向起步進入馬路，而少女正好走到車輛副駕駛座車門邊，疑因駕駛視線死角未注意，少女反應不及遭撞倒輾斃，林男酒精測試值為0，警方依過失致死罪嫌疑將林男送辦。

基隆地院法官指出，林男在肇事後留在現場未有逃逸，並當場承認為肇事人，符合自首條件減輕其刑，不過林男行經分向限制線路段時，逆向停車後路邊起駛，疏忽未有注意看清右側有行人徒步在旁，導致少女因此喪失寶貴性命，並迫使家屬承受喪失親人之慟，犯事後雖坦承犯行，但未與被害人家屬達成和解，依犯過失致死罪，判決有期徒刑2年。

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責任編輯︰王明芳