【消委會】12款循環扇能源效率相差達67%　兩個樣本阻燃測試肥佬須急回收

▲ （消委會圖片）

天時暑熱，「歎冷氣」最消暑，大多數人會同時開動風扇作輔助。消委會測試了12款循環扇的安全及效能表現，發現8款樣本未能通過部分安全測試項目，包括1款有夾到兒童手指的風險，2款部分塑膠物料的阻燃性不足。

另外，樣本間的送風量最多可相差52%，而能源效率最多更相差達67%。4款獲4星半總評的樣本約售$459至$798，整體表現更勝售價最高的「億世家」樣本（約$1,149）、獲4星總評的樣本。

8款部分安全測試項目未達標

12款樣本分別聲稱為「循環扇」、「對流扇」或「AirCirculationFan」，售價大約由$398至$1,149。測試發現當「愛麗思IRISOHYAMA」上下搖擺運作時，模擬兒童手指的試驗手指可被夾於風扇頭與底座之間的空隙，而試驗手指被夾到時所承受的力度（16牛頓）超出標準上限（15牛頓）。

「伊瑪牌imarflex」IFQ-243R型號的部分內部塑膠元件及「三信SANSHIN」SCF0619型號的部分外殼膠料未能通過針燄測試，着火後未能在30秒內自動熄滅，阻燃能力不符標準要求。機電工程署今日（14日）呼籲市民停用上述兩款循環扇，並聯絡產品的香港總代理萬利嘉實業有限公司及宏俊有限公司安排更換產品零件。

測試又發現「普樂氏Proluxury」按標準要求以其最高額定電壓的1.06倍電壓（即254.4伏特）運作時，量得摩打線圈的溫度升幅為93.1K（1K即1°C），較標準上限的90K超出3.1K，未能符合標準要求。

樣本間耗電量相差67%

樣本「伊瑪牌」量得的耗電量最高，為45.9瓦特，使用10小時消耗約0.5度電。結果又顯示，樣本每瓦特可產生介乎0.4立方米/分鐘至1.2立方米/分鐘的送風量，相差67%，其中「THOMSON」、「TurboItaly」、「伊瑪牌imarflex」、「JNC」、「愛麗思IRISOHYAMA」及「三信SANSHIN」的能源效率則較低，每瓦特只可產生介乎0.4至0.5立方米/分鐘的送風量。

消委會又發現，樣本間待機30天消耗約0.1度電至1.1度電，其中「愛麗思IRISOHYAMA」的待機電耗最低，而「德國卓爾Summe」的待機電耗則最高。該會建議，用戶如長期不使用風扇，應將電源插頭拔掉，或以插座上的獨立開關掣切斷電源，以免浪費電力。

2款寧靜表現較遜色

「樂信牌Rasonic」及「伊瑪牌imarflex」則寧靜表現較遜色，在最低風速檔及自動搖擺功能設定為靜止狀態時，量得的噪音水平分別為46分貝及38分貝，而在最高風速檔及自動搖擺功能設定為開動狀態時，量得的噪音水平則分別為73分貝及66分貝。

消委會提醒市民，把風扇放在平穩及不易絆倒的地方，不應放在容易被濺濕的地方例如浴室。留有空間讓風扇擺動和散熱，亦不應讓塑膠外殼的風扇長期暴露於陽光下，以免外殼受陽光影響，變得脆弱及老化。

消委會續指，風扇的耗電量遠低於冷氣機。如配合冷氣機一同使用，風扇有助將冷風帶到房間不同角落，令室溫更均勻，而且可以將冷風吹近用戶，便可調高冷氣機的溫度設定，節省電力。

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記者：陳麗娜