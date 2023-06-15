【醫療疏失】照顧父親驚見口中有蟲蠕動　女子投訴療養院疏忽索償

▲ 一名女子照顧父親時驚見口中有蟲蠕動，向媒體投訴療養院疏忽。

南韓一間療養院疑似發生醫療疏失。一名女子日前投訴，稱父親因車禍半身不遂，所以送入療養院安置，然而她上個月卻赫然發現，父親嘴裡塞滿細小的蟲卵，甚至還有蛆蟲在齒縫間爬行。女子向院方反映問題，但院方不願承認錯誤的態度卻讓她非常氣憤。

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綜合韓國媒體報道，女事主金某周二（6月13日）向媒體投訴，指其83歲父親早前因遭遇車禍肇逃導致失去意識，家人經過商討後決定將他送進全羅北道一間療養院安置。不料她上個月前往療養院照顧父親時，無意中看見其嘴裡有白色的蟲正在蠕動，仔細觀察後發現為長度1至1.5cm的蛆蟲（蒼蠅幼蟲）。

▲ 金某在療養院照顧父親時，赫然發現其嘴裡有蛆蟲蠕動。（網上圖片）

金某隨即戴上乳膠手套替父親清理，直接從他口中抓出3隻蛆蟲，之後又向護士求助，最終動用吸入器將所有蛆蟲及蟲卵抓出。

因為擔心父親身體裡仍有蛆蟲殘留，金某隔天便將父親送往大學醫院接受更精密的檢查，所幸其體內已沒有蛆蟲，進行血液檢查時的各項數據亦已回復到正常水平，身體並無大礙。

然而當金某向療養院反映事件後，院方不願承認疏忽的態度卻讓她十分氣憤。她憶述自己曾詢問護士，為甚麼會發生這種事，對方卻說可能是因為其父親的嘴巴打開了，所以才導致蒼蠅進入嘴裡產卵，之前也發生過類似的病例。她憤怒表示：

我簡直無法想像會發生這種事，心情如同被天打雷劈，就算親眼見到也覺得難以置信，這讓我憤怒到難以自拔。

事後院方決定退回金某父親居住3個月的費用，但就拒絕承認事件為醫療疏失。他們聲稱：

由於不是意圖欺凌所造成的現象，因此無法算是過失，這只是治療過程上的疏漏，並不構成任何問題。

最後，金某在6月7日決定將父親安置到其他療養院，並向造成疏失的療養院提出賠償，不過院方至今尚未回覆。

據報，金某父親的症狀為「蠅蛆病」（Myiasis），大部分患者為皮膚受傷，導致蒼蠅爬進傷口裡產卵；而金某的父親則是因為遭遇車禍後意識不清、行動不便，以及嘴巴長時間打開，才導致蒼蠅爬進口中產卵。

事實上，南韓亦非首次出現蠅蛆病的案例。2014年，一名罹患認知障礙的82歲老婦被發現嘴巴裡爬滿了數十隻蛆蟲；2016年，一名健康的70多歲男性在眼睛及嘴巴裡發現了蛆蟲；而2020年亦有一名高齡老婦，在遭遇車禍昏迷後，被發現嘴巴裡有28隻蛆蟲。

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責任編輯：羅嘉欣