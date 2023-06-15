【十優港姐】麥明詩晒訂婚戒宣布封盤？　疑帶盛勁為返校母劍橋大學洩蜜放閃

▲ 難度女神正式封盤了？

「十優港姐」麥明詩去年被拍到與參加《衝上雲霄大選》的機師盛勁為蜜遊日本令戀情曝光，雖然二人從未正式承認戀情，但早已成為外界心目中的一對。

兩人最近又在社交網站洩蜜，不約而同晒出身在外地的照片，更疑似晒出訂婚戒，難度女神正式封盤了？

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麥明詩在個人IG上載3張疑似「男友視角」的照片，素顏上陣的她大歎雪糕，一時興奮望著雪糕，一時對著鏡頭肉緊啜匙羹，十足少女一樣，臉上露流著幸滿的笑容。

眼利網民不但發現雪糕杯上有兩隻匙羹，估計她在跟對方一杯雪糕兩份食之餘，還發現麥明詩左手中指戴著疑似訂婚戒指。麥明詩在帖文留言「Sweet」，似乎能應對上述的推測。究竟在指雪糕還是男友愛的表現，就只有麥明詩一人才知道。

▲ 麥明詩疑戴上訂婚戒指。（IG圖片）

疑蜜遊英國

而盛勁為近日上載了一張在劍橋大學划船的照片，在留言中借機放閃，他寫道：

第一次Punting很緊張，出曬汗。要靠船上女人指導先返到上岸 🙇🏻‍♂️

不少網民估計這位「船上女人」就是在劍橋大學法律系畢業的麥明詩，直呼差點被二人「愛的視角」閃盲！

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