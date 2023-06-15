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【星二代】林文龍+郭可盈愛女盼入行做音樂　林天若能歌善舞兼成績優異被封學霸

娛樂 11:59 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

林文龍和郭可盈的女兒林天若（Tania）被封為星二代學霸。

林文龍和郭可盈的女兒林天若（Tania）最近有新搞作，穿上運動服的林天若參與硬照拍攝，於鏡頭前大擺甫士，毫不怯場。

品學兼優的林天若先後獲得多個學業獎項，又獲選為班長，因而被封為星二代學霸。

【星二代】林文龍55歲生日歎法國菜慶祝　餅印女兒林天若讀私立名校品學兼優

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林天若有意入行

Tania日前換上運動服拍攝硬照，束起馬尾的她晒出一雙長腿，在鏡頭前擺出不同表情和甫士。

曾表示熱愛唱歌的林天若有意於長大後入行，盼將來可從事跟音樂相關的工作，她於今年3月時曾跟數位同學一起組成女團於學校開放日上演出，負責C位的Tania跳唱得有板有眼。

【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優

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學霸星二代

現在就讀私立名校保良局蔡繼有學校的Tania是一名品學兼優的學霸，除在小六畢業禮上奪得中文科傑出表現獎狀，更連續三年奪得學科冠軍和各種獎項，升上中學後，她獲選為班長，是班上的風頭人物。

Tania亦遺傳了爸媽的外向性格，經常活躍於社交平台分享生活日常。早前首次開直播與網民聊天，期間她大晒流利英語，當網民要求她用廣東話時，她更即時轉換語言，並解釋因為在學校時以英語溝通為主，但平時跟父母溝通會講中文。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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