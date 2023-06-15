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【賭王千金】何超蓮「硬食」管理家族項目　揭賭王子女每月零用錢數目

娛樂 11:50 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「賭王千金」何超蓮需負責管理家族項目。

已故賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮，在今年4月17及18日與內地男星竇驍於峇里島舉行世紀婚禮，榮升人夫人妻！

新婚不久的超蓮，很快便回到工作當中，更曾返港處理公務，十分努力！

超蓮過往曾於內地節目《不止於她》（第二季）節目，接受主持人王屹芝的訪問，揭露自己被安排管理的家族項目，並不是只是專注於自己的工作事業當中。

【賭王千金】何超蓮32歲生日着鬆身衫孕味濃 　疑奉子成婚做媽媽？

《不止於她》（節目截圖）

超蓮管理一項家族項目

在節目中，超蓮提到家族項目是由項目負責人安排分工，家族成員也不太能拒絕「任命」。

澳門漁人碼頭就是由超蓮負責管理，是澳門首個主題公園、仿歐美漁人碼頭的購物中心，由周鴻燊、周錦輝以約十九億投資興建。

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揭賭王子女每月零用錢

何鴻燊生前曾成立家族基金，每名子女每月支取6位數字的零用，成為他們的「被動」收入。

身為賭王千金的超蓮，也積極發展生意，曾在灣仔、旺角開設玖五牛肉麵，後來受新冠肺炎疫情影響人流，在2020年7月結束旺角分店。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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