【機票優惠】港航推香港飛大阪來回連稅$1,989起　飛福岡來回連稅$1,852起

▲ 港航推飛日本機票優惠，香港飛福岡來回連稅$1,852起。（資料圖片）

港航推出香港飛日本機票優惠，香港飛福岡包7kg手提行李來回連稅$1,852起，20kg寄艙行李來回連稅$2,272起、30kg寄艙行李加3次免費更改來回連稅$2,402起。訂票即看：【下一頁】

去程：9月3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25，26日

回程：9月5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25，26，27，28日

航班時間：

去程： HX640 10：25-15：00

10：25-15：00 回程：HX641 16：00-18：35 （一、六）、17：00-19：35 （三、四）、15：55-18：35 （二、五、日）

*機票有效期為2-7日

此外，港航亦推出香港飛大阪優惠，香港飛大阪包1件7kg手提行李來回連稅$1,989起，20kg寄艙行李來回連稅$2,409起、30kg寄艙行李+3次免費更改來回連稅$2,539起。

去程：

HX612 14:35-19:35/14:35-20:00：9月3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26日

回程：

HX617 09:15-12:10：9月5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日

HX619 17:40-20:55：9月5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日

HX613 20:35-23:30：9月5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日

*機票有效期為2-7日

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記者：黃穎津