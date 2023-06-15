【消委會】消委會調查12間寵物泳池　揭全部商戶未有提供水深水溫等泳池詳細信息

▲ 消委會調查12間寵物泳池，揭全部商戶未有提供水深水溫等泳池詳細信息。（資料圖片）

坊間寵物泳池主要分為護理員伴游服務的室內恆溫池及自助形式的戶外嬉水池。前者會由寵物護理員以1對1或1對2的比例貼身照顧犬隻，後者主要以自助形式提供用戶此及相關設施。本次調查涵蓋12間專供犬隻使用的寵物泳池，惟發現業界向消費者提供的資訊透明度未如理想，近半數泳池未有提供完整價目表及服務內容。

寵物泳池收費詳情及服務內容欠透明

由於寵物犬品種繁多，商戶會視乎犬隻體重和品種進行收費。惟調查中僅有3間室內恆溫池及4間戶外嬉水池在其網站上提供完整價目表及服務內容，其餘5間商戶則只提供最基本收費做參考或要求消費者主動聯絡職員進行查詢。而其中更有兩間則要求消費者先提供犬隻品種、體重、年齡及疫苗接種記錄等詳細資料再進行報價。而調查發現，有兩間商戶的社交平台已近兩年未有更新網頁亦無法瀏覽。

有關泳池的重要資料欠奉

調查亦指，全部商戶在其網頁或社交平台上提供的資料未有全面涵蓋水深、水溫、泳池周邊配套設施等要點，大部分商戶僅以文字描述有關過濾系統及水質的聲稱，具體資料例如換水頻率、清潔方法一律欠奉，而泳池面積、水深及最多容納犬隻數量等資訊亦不完整，消費者難以衡量泳池的衞生及使用情況。

護理員資歷不足 戶外嬉水池安全措施不透明

調查發現，僅有5間機構表示護理員有相關寵物急救證書。而由於戶外嬉水池以自助方式營運，因此不會為犬隻提供護理員伴游服務，調查中發現僅得一間表示泳池開放時段會有職員當值，其餘四間並沒有提供任何關於是否有場內職員當值及維持秩序的資訊。而全部戶外嬉水池均未有回覆有關職員覺得經驗和資歷、有否考獲寵物急救證書及每節當值人數等問題，資訊透明度極需改善。

針對調查結果，消委會呼籲業界盡快改善，於網頁、社交平台及場內清晰列出重要資料及披露更多有關護理員及職員資歷的資料，同時定時檢視條款細則和相關保障。

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責任編輯：解青羽