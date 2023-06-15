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【模範夫婦】陳豪夫婦甜蜜慶祝結婚十周年　陳茵媺收巨鑽加名牌包包勁幸福

娛樂 11:09 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

陳豪真係好錫太太！

陳豪（Moses）與陳茵媺（Aimee）結婚10年一直恩愛如昔，更被視為圈中的模範夫婦，夫妻之情羡煞旁人。

雖然他們育有三個小朋友，但向來浪漫的阿Mo不時為Aimee製造小驚喜，二人亦會暫時放下三名子女，拍拖約會，難怪即使結婚多年來二人依然猶如熱戀中一樣。

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慶祝結婚十周年

日前Aimee在社交網上載一段短片，片中見到她與老公Moses齊齊到餐廳撐枱腳，又碰杯歎美酒慶祝結婚10周年，二人對視時Aimee更害羞笑，一臉甜蜜的樣子，並以英文留言感謝老公給予她最美好的一生和時光。

二人慶祝結婚10周年。

陳豪送巨鑽加名牌包包？

從短片可見，眼利的網民發現Aimee當日戴上巨鑽戒指及閃爆手鏈，相信是老公送的禮物。

之後，Aimee分享在酒店房間的個人照，其中一張更見地上有橙色的名牌紙袋，不少網民估計Aimee又收到陳豪送贈的名牌手袋，有位寵妻的老公，Aimee真的很幸福。

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寵妻狂

阿Mo一直感激太太為了自己的家庭放棄事業，自言一生欠了這個女人，所以他不時送上太太最愛的名牌手袋做禮物，難怪在Aimee的社交網不時見到她有該名牌不同系列的手袋，包括Birkin、Kelly、Picotin Lock等款式，粗略估計總值最少200萬元，

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撰文 : TOPick柴犬出動

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