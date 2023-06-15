  • 27°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會測試】4款循環扇獲4星半總評　「德國卓爾」送風量高夠寧靜

食用安全 11:19 2023/06/15

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

4款循環扇獲消委會4星半總評。（陳永康攝）

天氣炎熱，很多人都會開冷氣消暑，但若然想慳電，不妨稍微調高冷氣機溫度，再開風扇輔助。消委會測試了12款循環扇的安全及效能表現，當中有4款獲4星半總評。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁　肌萎患者：最想尋獲長工證明能力

消委會測試的12款樣本分別聲稱為「循環扇」、「對流扇」或「Air Circulation Fan」，售價大約由$398至$1,149。全部樣本都有3片扇葉，扇葉直徑介乎14厘米至21厘米。

在本次測試中，有4款循環扇獲得4星半評級：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

消委會指出，扇葉直徑介乎18厘米至21厘米的循環扇中，「德國卓爾 Summe」CF-S85R D、「米家Mi」ZLXHS01ZM及「樂信牌Rasonic」RCF-8YE整體表現最好，獲4星半總評，其中以德國卓爾及樂信牌的送風量較高，德國卓爾運作時較寧靜，而米家Mi的能源效率較高。

至於扇葉直徑介乎14厘米至16厘米的循環扇，送風量普遍較低，對送風量要求不高的用戶，可考慮獲4星半總評的「origo」CF1515，其能源效率佳，但風扇罩 及扇葉不能拆下清潔。

除了以上4款循環扇，另外亦有3款4星獲總評，包括普樂氏「Proluxury」 PTF502008G、「億世家 ecHome」DF8C3D，以及「THOMSON」TM-SFC10R。

消委會建議，消費者可從產品的功能及設計出發，並配合自身家居環境及需要，作挑選循環扇的準則。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
14:04 2023/05/26
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
【超市大搜查】添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款不含邪惡添加劑雪糕雪條
18:24 2023/06/07
【超市大搜查】添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款不含邪惡添加劑雪糕雪條
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水發霉　消委會8款4星或以上抽濕機推介
11:26 2023/03/27
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水發霉　消委會8款4星或以上抽濕機推介

你可能感興趣

【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
14:04 2023/05/26
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
【超市大搜查】添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款不含邪惡添加劑雪糕雪條
18:24 2023/06/07
【超市大搜查】添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款不含邪惡添加劑雪糕雪條
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水發霉　消委會8款4星或以上抽濕機推介
11:26 2023/03/27
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水發霉　消委會8款4星或以上抽濕機推介
健康問題 食用安全 消委會 天氣

最高瀏覽

《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
11:02 2023/06/14
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
16:34 2023/06/14
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
10:04 2023/06/14
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點