【消委會測試】4款循環扇獲4星半總評　「德國卓爾」送風量高夠寧靜

▲ 4款循環扇獲消委會4星半總評。（陳永康攝）

天氣炎熱，很多人都會開冷氣消暑，但若然想慳電，不妨稍微調高冷氣機溫度，再開風扇輔助。消委會測試了12款循環扇的安全及效能表現，當中有4款獲4星半總評。

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消委會測試的12款樣本分別聲稱為「循環扇」、「對流扇」或「Air Circulation Fan」，售價大約由$398至$1,149。全部樣本都有3片扇葉，扇葉直徑介乎14厘米至21厘米。

在本次測試中，有4款循環扇獲得4星半評級：

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消委會指出，扇葉直徑介乎18厘米至21厘米的循環扇中，「德國卓爾 Summe」CF-S85R D、「米家Mi」ZLXHS01ZM及「樂信牌Rasonic」RCF-8YE整體表現最好，獲4星半總評，其中以德國卓爾及樂信牌的送風量較高，德國卓爾運作時較寧靜，而米家Mi的能源效率較高。

至於扇葉直徑介乎14厘米至16厘米的循環扇，送風量普遍較低，對送風量要求不高的用戶，可考慮獲4星半總評的「origo」CF1515，其能源效率佳，但風扇罩 及扇葉不能拆下清潔。

除了以上4款循環扇，另外亦有3款4星獲總評，包括普樂氏「Proluxury」 PTF502008G、「億世家 ecHome」DF8C3D，以及「THOMSON」TM-SFC10R。

消委會建議，消費者可從產品的功能及設計出發，並配合自身家居環境及需要，作挑選循環扇的準則。

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責任編輯：沈佩珊