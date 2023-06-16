【昆蟲咬傷】女子睡夢中被蜈蚣大咬痛醒　嘴唇急腫如香腸需緊急求醫

▲ 女子睡夢中被蜈蚣大咬痛醒，嘴唇急腫如香腸，急需求醫。

天氣炎熱，各種昆蟲都開始蠢蠢欲動，小心蜈蚣在家出沒！內地一名女子日前於睡夢中突然痛醒，定過神來才發現原來是嘴唇遭到蜈蚣咬了一口，因為劇痛不止，再加上數秒內嘴唇已經腫脹至像香腸般，不敢怠慢的她匆忙往醫院求醫。

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事件發生於周一（12日）凌晨深夜，江蘇常州一名女子在睡夢中時，突然感覺自己的嘴唇被不明物體咬了一口，痛醒過後，她才於自己的被子上驚見一條蜈蚣。女子當下立即用肥皂清洗傷口，便馬上前往醫院急症室求醫。期間她發現自己被咬後的嘴巴不但嚴重腫脹如香腸，同時伴隨著麻痺及胸悶的情況。慶幸經醫生治理後，她已無大礙。女子因此呼籲大家，要是未來發生類似情況，一定要立即就醫，才不會因此丟失性命。

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事實上，去年5月常州亦曾發生一宗女子被蜈蚣咬後休克窒息死亡的事件。常州二院陽湖院區急診科主治醫生楊帆當時便已指出，蜈蚣被封為五毒之一，其毒素的威力不輸蛇毒；病情較輕者多半能迅速恢痊癒；但若是嚴重者，恐會造成休克昏迷，甚至死亡。

台灣急診科醫生翁梓華過去亦在facebook專頁分享被蜈蚣咬後的4大處理步驟，又指基本上蜈蚣的毒液量，還不足以讓人致命，不過，被蜈蚣咬就真的會很痛！

蜈蚣咬常見的身體變化包括4方面：疼痛難耐、過敏性紅疹、螫咬處感染，以及較罕見的出現過敏性休克性或其他嚴重症狀。

被蜈蚣咬4大處理步驟

翁梓華醫生教4個正確被蜈蚣咬的處理步驟。

1. 保持鎮定莫慌張：因為蜈蚣咬人致死率幾乎沒有。

2. 盡快清洗及消毒：可以盡快用清水清洗傷口，如果可以稍微用酒精消毒一下，維持傷口的清潔。

3. 冰敷止痛最見效：雖然有些零星的醫學研究報告指出，「熱敷」對於少部分蜈蚣咬能夠稍微緩解疼痛，但「冰敷」在現行急診醫療準沒錯。

4. 止痛抗敏破傷風：儘管被蜈蚣咬致死率並不高，但常常會有蠻嚴重的過敏反應，經驗上，許多的病人來急診都會伴隨大範圍的身體紅疹，因此在急診上，經驗性醫生都會打抗組織胺、消炎止痛藥與破傷風防止後續的傷口感染問題，讓病患後續在門診追蹤治療。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣