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【核污染】內媒指SK-II神仙水生產地涉核污染　公司澄清：所有產品可安全使用

食用安全 12:00 2023/06/15

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內媒報道指，SK-II神仙水生產地涉核污染。

自日本宣布計畫排放核廢水後，外界再次聚焦核污染問題。有內地媒體日前報道，指日本知名化妝品牌SK-II神仙水的生產地，正是位於日本鴨川與琵琶湖匯合的岸邊，而該區堆放了大量含放射性物質「銫」的木屑，這些木屑正是福島核事故中受到輻射樹木的一部分，為此寶潔公司亦回應事件。

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【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁　肌萎患者：最想尋獲長工證明能力

據內媒《北京商報》13日引述消息報道，指在日本鴨川與琵琶湖匯合的岸邊有區域被堆放了大量含放射性物質「銫」的木屑，而這些木屑是福島核電站事故中受到輻射樹木的一部分。

報道指出，琵琶湖是SK-II明星產品神仙水的唯一產地，並引述SK-II官方資訊列明，神仙水的工廠和生產線都是位於琵琶湖湖畔，同時是品牌產品唯一的水質來源。

為此，寶潔公司在14日再回應《北京商報》，表示所有SK-II產品生產嚴格按照內部質量標準及外部標準，符合市場監管要求。而為了保障SK-II產品安全性，進口到中國的產品都主動進行了相關輻射檢測。同時確認，在日本生產或運往國外的SK-II產品，都是可以安全使用。

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責任編輯：羅嘉欣

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