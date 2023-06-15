【拐帶疑雲】紅磡「拐子婆」港媽面前拖走女童　辯稱︰見你個女得意帶佢買糖

▲ 紅磡「拐子婆」在港媽面前拖走女童，幸被及時阻止。

家長帶小朋友外出要留神，免被不法之徒有機可乘。近日有港媽在社交媒體分享一宗拐帶疑雲，她在紅磡遇到一名陌生女子當著她面前，想拖走其女兒。她即時指斥對方，可是她未來得及報警，女子已走人。

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陌生女捉女童手拖走

該名港媽於facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」發帖，講述事件經過，在5月28日晚上約8時45分，她帶同兩名女兒途經一手鏈攤檔，當時女兒在揀手鏈，她則站在女兒後面兩步距離，之後便發生驚險事件︰

突然間呢個女人走埋嚟捉住我其中一個女隻手，好大力咁拖走佢話我帶你去買糖，我即刻喝住佢問你做乜嘢，佢仲喺度狡辯話見你個女得意帶佢買糖。

▲ 港媽拍攝到「拐子婆」正面。（圖片來源︰fb「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）

港媽表示要報警，女兒已受驚嚇，她未報警，女子已經走了。她有感太猖狂，事發時與女兒距離不遠，女子仍夠膽出手，又指「我個女都嚇親，無端端俾人用力捉住隻手拖走」。她提醒街坊警剔，女士與小朋友晚上回家要小心，最好有男士陪同。

她補充事發在一間便利店前，該名女子是講廣東話的，認為「無論佢係精神有問題又好，拐帶集團又好，都係好恐怖」。

網民︰好猖狂

事件引起網民關注，紛紛留言稱「好猖狂」、「好離譜」、「拐子婆不能忍」。另有網民認為港媽應報警，以免對方再出動，令其他小朋友受害。港媽留言回覆，「老公話報嚟都冇乜用，因為證據不足」，最多只能備案。點擊睇更多網民留言︰

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街坊認出「拐子婆」身分

此外，有多位街坊網民認出該名「拐子婆」在事發附近便利店任職收銀，表示「早兩日先入完八達通，佢做收銀」、「我今日去過都覺得似個收銀」。有網民聲稱女子是他的同事，確實在便利店工作，從平日與對方對話，覺得她「似乎有些少精神問題」。

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責任編輯︰王明芳