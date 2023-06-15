【隱門】葉嘯天富貴回歸晒金句　阮浩棕與吳岱融對戲打醒十二分精神

TVB劇《隱門》播出以來一直備受關注的大奸角葉嘯天（吳岱融飾），本周初強勢回歸，由於獲越南同鄉兼黑幫大佬Pho哥（杜燕歌飾）「科水」，葉嘯天（天哥）賊王變闊佬，買逾廿萬衫褲送贈女兒心月（黃智雯飾）及兒子逸風（阮浩棕飾）之餘，更斥資入股逸風公司。

面對逸風不領情，天哥即提出飛車決定二人合作與否，最終逸風因天哥使橫手輸了比賽，天哥正式入股公司，逸風則豁出去爽性趁機搜集天哥謀殺姐夫Mike（黃子恆飾）的證據。

吳岱融狂妄瘋狂樣勁吸睛

昨晚（6月14日）《隱門》無論是天哥與逸風飛車、或是天哥教訓逸風均十分精彩，前者氣氛緊張，後者海嘯式「天哥金句」句句啜核。

天哥昨晚顛覆觀眾對「父親」的傳統認知，竟誘惑阿仔吸毒，其間不忘大講歪理兼派金句：「我幾錫你家姐呀，佢老公奶奶咁蝦佢，我幫佢出頭，佢都冇多謝我」、「我有咗錢梗係想個仔風風光光」、「唔想畀人隊冧，首先就要隊冧人」、「呢個世界贏就天下無敵，輸就即刻乞食」。

面對歪理度直逼丁蟹的葉嘯天，逸風不但零畏懼，更一有機會便作出有力「反擊」，令強如天哥亦屢感尷尬！對於兩父子的對戲方式，網民大讚好睇，又指吳岱融想當年一幕將天哥的狂妄及瘋狂表露無遺。

今次佔戲比在《隱形戰隊》中還要多的阮浩棕，自出場以來屢獲好評，獲不少網民讚靚仔兼演技自然：「新人嚟講，真係算做得幾好」。談到與「人見人怕」的天哥演父子，阮浩棕坦言是興奮多於緊張：「對岱融哥最深嘅印象係高天鷲（《巨輪II》奸角），睇劇本時我已經知道葉嘯天係會更加犀利，所以會好期待見到岱融哥點處理個角色。」

談到隨著劇情發展與岱融哥「抗衡」，浩棕坦言要「打醒十二分精神」：「同岱融哥對戲係好好玩同刺激，岱融哥會喺劇本入面搵到好多意想不到嘅空間去演，作為後輩除咗學習佢嘅處理方法，更加要無時無刻做好準備同佢即場『過招』。」並不忘補充吳岱融鏡頭前後兩個樣：「岱融哥私底下係一個好nice好好玩嘅前輩嚟。」

阮浩棕專登學揸車

談到昨晚的飛車場口，浩棕笑言自己看畢也覺得很精彩：「成場戲咁好睇係導演、特技車組同埋後期嘅功勞。」

他坦白稱：「其實我揸車嘅場口全部都係喺綠佈景前面拍嘅，而我都係因為知道《隱門》入面我有大量揸車戲，為咗唔好令觀眾太出戲、同埋坐喺駕駛座扮得似揸車啲，我拍劇前有去學車。」

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