【校園命案】14歲學生課室遭同學菜刀斬死　死者姐姐揭疑兇1個月前預告殺人

▲ 中國四川一名14歲少年，在課室遭同學用菜刀斬死。

內地四川日前發生一宗校園暴力事件，一名14歲男童喪命。涉事疑兇是15歲同班男同學，有指他倆不時吵架，家屬及校方都曾介入調停，然而疑兇涉在一個月前部署殺人，據悉事發當天他用菜刀斬向同學頸部兩刀，同學當場斃命。

綜合內地傳媒報道，於周一（12日）四川廣安一所中學發生命案，一名14歲少年在校內遇害。事件在周二（13日）由死者家屬在網上公開，死者的家姐在網上發帖稱，12日早上7時許，即將參加中考的弟弟在岳池縣城關中學的教室裡，被同班同學攜帶的菜刀砍中頸，隨即身亡。

有關疑兇的犯案動機，死者姐姐從知情人士處了解到，疑兇之前與弟弟不時有口角。老師和雙方家長曾溝通過介入調解，但2人仍時有吵架，家姐亦提到疑兇一個月前寫了小紙條告知弟弟，說一定會殺了他。

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同學用菜刀在課室斬人

事發當天是學生即將參加考試，死者家屬和姐姐估計疑兇特意選此天作案。帖文部分內容如下︰

弟弟被同班同學攜帶的剔骨菜刀砍中脖子，一刀不夠，接連補了一刀，身中兩刀，砍斷脖子大動脈當場斃命！等不及救護車的到來已經沒有了呼吸！在全班老師和同學都在場的情況下，這得是多大的仇恨，多殘忍的手段！

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死者家姐提及，希望法律可以嚴懲兇手，並指出其家庭條件不好，母親一身病痛，爺爺嫲嫲年事已高，有心臟病、肺氣腫、高血壓等，家姐很傷心，「要照顧長年有嚴重抑鬱症的妹妹，現在唯一的弟弟也離我遠去……」

多個部門昨日（14日）證實，疑兇已被警方控制，該案公安正在調查中，當局正積極和死者家屬進行協商。

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責任編輯︰王明芳